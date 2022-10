Participación de artesanos seleccionados en importante feria internacional se encuentra en peligro

Los siete artesanos que fueron seleccionados para el 20° Festival de las Artesanías de América 2022, que será en Ecuador, no cuentan con los recursos necesarios y no han recibido respuesta de parte de las autoridades culturales del Gobierno.

En peligro se encuentra la participación de la delegación chilena de artesanos que fueron nominados para participar del 20° Festival de las Artesanías de América 2022 FAAM, organizado por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP, que se desarrollará en Ecuador, debido a la falta de recursos y apoyo gubernamental.

El grupo de artesanos fueron designados por la calidad y originalidad de los productos que fabrican y fueron escogidos por los organizadores del Festival de Artesanías 2022 FAAM, que es una de las ferias más importantes de Latinoamérica y donde tradicionalmente asisten representantes chilenos que reciben el apoyo del Gobierno para costear los gastos del viaje. Solamente quienes poseen el reconocimiento «Sello de Excelencia a la artesanía» cuentan con el pago directo de sus pasajes por parte del Ministerio de las Culturas.

Pola Marré, artesana seleccionada explicó que se les recomendó postular al fondo de cultura llamado Ventanilla Abierta, “y creamos una comisión para poder postular a todos los participantes, sin embargo, recibimos sólo respuestas negativas. Estábamos pidiendo recursos para el traslado, la residencia y alimentación, pero no logramos nada y los argumentos que nos entregaron los consideramos apelables. Personalmente he tenido que organizar una rifa para poder juntar fondos para viajar, pero no tengo la seguridad que logre el dinero”. La artesana agregó que “se deja fuera el proyecto argumentando que nos autodenominamos delegación y no tenemos relación entre sí, además de considerar que no representamos a la artesanía de Chile, siendo que fuimos seleccionados como delegación por un estricto proceso de selección desde la CIDAP. Hemos apelado, pero falta muy poco para viajar y estamos en una incertidumbre total”.

Desde Ecuador y el CIDAP se encuentran preocupados por la situación de la delegación chilena ya que actualmente su participación se encuentra en peligro ya que no tienen respuesta de su apelación de ventanilla abierta, “y no es posible comprar pasajes o reservar hospedaje antes de tener la respuesta definitiva de la apelación. Cada día suben los precios de los pasajes y hospedajes son más difíciles de encontrar pues es una fecha de festival en cuenca que recibe más de 300 mil visitantes”.

Pola Marré señaló que “somos 7 artesanos quienes no contamos con los recursos necesarios para asistir al evento, ya que, si bien 3 participantes con sello de excelencia tienen su pasaje garantizado, quedan a la deriva con los gastos de hospedaje y alimentación que permita una participación idónea en esta importante feria.

Roberto Hernández y Daniela Poblete artesanos reconocidos con sello de excelencia seleccionados para este evento explicaron que «Es discriminador distinguir a los(as) cultores entre quienes tienen reconocimiento «sello de excelencia a la artesanía» y los(as) «no sello», estableciendo categorías inadecuadas entre colegas de oficio. El año pasado asistió el artesano Pedro Lizana, quien que no posee sello excelencia al mismo Festival, siendo un precedente para sus pares”.

Finalmente Manuel Villagra menciona «espero que la situación se pueda revertir y finalmente se encuentre el apoyo necesario para que todas y todos quienes fuimos seleccionados podamos juntos representar a la artesanía de nuestro país, me decepciona la tardanza para entregar respuesta a nuestra apelación».