Presidente Boric comprometió recursos para superar incendio en Viña del Mar y apoyar a familias damnificadas

Jefe de Estado señaló que en caso de establecerse intencionalidad en el siniestro “vamos a mover cielo, mar y tierra para dar con los responsables”.

Todos los recursos necesarios para combatir el incendio que afecta la parte alta de Viña del Mar e ir en ayuda de los afectados, anunció el Presidente Gabriel Boric, quien llegó esta tarde a Viña del Mar para monitorear la emergencia que llevó al Gobierno a decretar el Estado de excepción constitucional de catástrofe, que se suma a la alerta roja regional.

El Jefe de Estado hizo los anuncios tras la sesión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastre que se realizó en el Estadio Sausalito, que encabezó la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a las ministras de Defensa, Maya Fernández, de Salud, Ximena Aguilera y los ministros de Desarrollo Social, Agricultura y Obras Públicas, Giorgio Jackson, Esteban Valenzuela y Juan Carlos García respectivamente; junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; el jefe de la Defensa Nacional, almirante René Rojas; y el gobernador Rodrigo Mundaca, entre otras autoridades de organismos de emergencia.

“Es importante que el Gobierno y las autoridades estén en el terreno, con el pueblo, apoyando a quienes están sufriendo y más aún cuando ocurren catástrofes naturales de este tipo, y no sólo para establecer diagnóstico y mucho menos para entorpecer el trabajo de los voluntarios. Nosotros estamos para facilitar y coordinar, lo importante es apagar el incendio y apoyar a las familias en todo lo que necesitan” dijo el Presidente.

Tras la reunión, Boric recorrió parte del sector afectado por el incendio, señalando que “estamos trabajando con la Fiscalía y la PDI para determinar si hubo intencionalidad y sí la hubo, vamos a mover cielo, mar y tierra para dar con los responsables”.

Por último, hizo un llamado a la responsabilidad de todos, para evitar estas tragedias porque “en nuestro país estamos parados sobre un polvorín. La situación estructural es muy adversa, lo que pasó en Viña podría pasar en muchos lugares de nuestra patria. Por tanto es muy importante el llamado a la responsabilidad de los seres humanos”.

VIVIENDAS DIGNAS

Por su parte la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que el Municipio se ha desplegado en todas las áreas para afrontar esta “catástrofe que ha afectado a muchas familias”, agradeciendo la colaboración de las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas, Carabineros. “Hay más de 60 profesionales acreditados por el Ministerio de Desarrollo Social para llevar adelante la ficha de emergencia”, dijo.

Tras la visita del Jefe de Estado, la alcaldesa señaló que tenía altas expectativas de lo que ocurra. “Creo que puede ser, como se lo planteé, una oportunidad para que el día de mañana podamos cubrir la regularización con urbanización de un terreno que lleva bastantes décadas sin poder entregar dignidad a las personas que tienen sus títulos de dominio”.

“Hay que tomar acciones contundentes”, afirmó la autoridad comunal, ya que “Viña del Mar tiene 124 kilómetros cuadrados y desde su existencia como ciudad, menos del 2% se ha destinado a la construcción de vivienda pública por el Estado de Chile. Parte de los terrenos que hoy día son ocupados son de familias que especulan, los terrenos se siguen tomando y hoy día necesitamos una presencia fuerte del Estado para que eso deje de pasar. No solamente porque no son condiciones dignas de vivienda, no solamente porque generan problemas en los ecosistemas de manera catastrófica, sino que también porque se genera un riesgo para la vida humana”.

Respecto de la investigación de las causas del siniestro, la jefa comunal señaló que “tenemos dedicación exclusiva de la Fiscalía, estamos trabajando también con la PDI a nivel regional. Una cosa es lo que ocurre con nuestro ordenamiento jurídico, pero debemos avanzar en establecer nuevos tipos penales y en un proyecto que pido por favor se tenga en consideración por el Parlamento que limita la construcción de inmuebles después de áreas siniestradas. Eso es relevante para la recuperación de especies vegetales y de los ecosistemas”.

También agradeció la preocupación de parlamentarios y de todos los alcaldes del país, que sin importar sus colores políticos han ofrecido su apoyo a la comuna de Viña del Mar ante esta emergencia.