Triste Conquista Chilena del Kanchenjunga tras tragedia

“Tengo sentimientos encontrados, estoy muy mal, muy mal. Esta cumbre definitivamente fue de dulce y agraz. Aquí y en estos momentos no hay motivos para celebrar, independientemente que hayamos conquistado la cumbre y hayamos colocado la primera bandera chilena en la cima del Kanchenjunga; hoy estamos viviendo una tragedia con la muerte de dos amigos y compañeros indios de montaña y con la desaparición de Rodrigo, con quien perdimos contacto en el descenso, todo tomó otro matiz”.

Estas fueron las primeras palabras que el reconocido empresario y montañista Hernán Leal compartió con su equipo en Chile a través de una comunicación satelital, y con las que ratificó que había conseguido escalar la tercera cima más alta del mundo, el Kanchenjunga, montaña de 8.586 metros ubicada en Nepal, el miércoles 15 de mayo, (5:15 am horario de Nepal).

Según lo relatado por Hernán Leal, las condiciones de tiempo fueron favorables, para haber emprendido la gran hazaña, que hoy lo convierte en el primer chileno en conquistar la cima del Kanchenjunga. “Se abrió una ventana climática, y estábamos preparados para hacerla. A pesar del cansancio no nos dimos por vencidos, porque esto no es sólo un logro personal, sino que es un éxito para mi querido país, porque en la cumbre quedó nuestra bandera, como testigo de este momento que sin duda hará parte de la historia del montañismo en Chile”.

“Gracias a mi familia, a mis seguidores que me alentaron con sus mensajes cada día, gracias a mis sponsors Boyden y Fastco, porque creyeron en mi y me acompañaron en toda mi preparación y especialmente gracias a mi equipo de Sherpas a mi querido y gran amigo Sonam que cuando me vio cansado me inyectó la energía para no decaer, gracias a mi país que estuvo tan atento a que cumpliéramos este gran sueño. A todos y usando las palabras de un grande….Gracias Totales”.

“Fui parte de quienes abrieron la ruta para hacer la cumbre, por lo mismo sé el gran esfuerzo que esto implica. Lo que pasó con mis amigos indios y lo que está ocurriendo con Rodrigo es algo muy duro de enfrentar. Por lo mismo, quiero enviarles mis condolencias a las familias de Biplab Baidya y Kuntal Karar, porque durante un mes compartí además del ascenso, momentos de gran amistad con ellos en los distintos campamentos previos a conquistar el Kanchenjunga. Y también está la terrible situación de Rodrigo, con quien también compartí harto tiempo. Estoy muy preocupado y ruego que pronto lo encontremos porque es un compatriota que también quiso darle una satisfacción al país”.