Quilpué: Servicios Públicos atendieron a vecinos en el Portal “El Belloto”

En el Portal El Belloto de Quilpué se vivió la decimocuarta jornada de Gobierno en Terreno, donde un móvil de IPS ChileAtiende y el módulo del Registro Civil se instalaron a disposición de la comunidad, para realizar consultas y trámites; como el obtener la Clave Única, una contraseña permite acceder a todos los servicios del Estado de forma fácil y segura para realizar 366 trámites en 47 instituciones sin moverse de su casa.

“Efectivamente nosotros durante todo el año y el año pasado hemos tratado de acercar todas las políticas públicas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera con los servicios públicos en terreno. Pero lo más interesante de todo esto es que hay servicios como ChileAtiende y Registro Civil para obtener la Clave Única, disponibles acá de tal manera de que en vez de usted tener que trasladarse, nosotros estamos en terreno para poder hacer el trámite que difícilmente tiene la gente el tiempo a veces para poder hacerlo, expresó la gobernadora Carolina Corti”

“Por el tema de la vivienda, eso me interesaba y también los programas como los que ofrece FOSIS. Se genera esta confianza entre el sujeto de atención y la institución para entregar información a la comunidad porque hay varias personas de escasos recursos que no tienen acceso a esta información entonces las que sí van constantemente la tienen, pero hay personas que no tienen acceso a un computador o dinero para dirigirse a la institución entonces me parece bastante bueno. Ojalá que se vuelvan a repetir instancias como estas”, expresó Ximena Alcayaga quien pidió información en varios módulos.

“Ando averiguando los cursos de capacitación en SENCE y ahora estoy esperando que me atiendan. Me sorprendí hoy, creo que está muy bueno porque yo no sabía de dónde sacar esta información sin tener que ir más lejos. Con esto ahorro tiempo y me ayudan para encontrar información en línea.” Indicó Emilio Jara

Sence, Junji, la Corporación de Asistencia Judicial, Serviu y el Hospital de Quilpué fueron otros de los servicios presentes en esta jornada de Gobierno en Terreno.