Reponen cúpula de acceso peatonal a estacionamientos subterráneos de Plaza Sucre

Trabajo conjunto con diversas direcciones municipales permitirá contar con diversas alternativas para que asistentes al Festival de la Canción de Viña del Mar puedan dejar sus vehículos a resguardo

Desde este viernes, el acceso peatonal a los estacionamientos subterráneos de Plaza Sucre -frente a la Estación de Viña del Mar- quedó habilitado tras la reparación de la cúpula que realizó la empresa, en el marco de las obligaciones que exige el contrato de concesión.

La recuperación del acceso coincide con el inicio del Festival de la Canción de Viña del Mar, donde los estacionamientos se habilitarán en la noche para que los asistentes al certamen puedan dejar sus vehículos en un lugar seguro y a pasos de la Quinta Vergara.

Los trabajos de reposición de la cúpula incluyeron pintura de paredes y escalas, y el reemplazo de los vidrios por planchas instapanel perforadas.

ALTERNATIVAS PARA ESTACIONAR

Durante el desarrollo del Festival de la Canción, el estacionamiento a cargo de Besalco tendrá un valor de $14.000 por jornada (entre 16:00 y 04:00 horas), mostrando la entrada al certamen y pagando al ingreso.

Otra opción de estacionamiento estará a cargo de Bomberos en el terreno de la estación de Viña del Mar del par vial Viana -Alvarez (desde estación hasta calle Quilpué). La tarifa es de $10.000 por jornada, a contar de las 17:00 horas.

También en el sector del estero por calle Quinta se habilitará en horario nocturno. Debido a que aquí se paga por minuto se privilegiará a quienes asistan al festival con pago anticipado.

Con estas alternativas los asistentes no se arriesgan al aprovechamiento de cuidadores informales y acciones delictivas. Además de evitarse multas al estacionar en lugares no habilitados en la vía pública, como las veredas.

TRABAJO CONJUNTO

Las medidas se han implementado gracias al trabajo conjunto con los equipos municipales de la Dirección de Concesiones, Operaciones y Servicios, Seguridad Pública.

El director de Seguridad Pública del municipio, Alejandro Urbina, explicó que este viernes, además, se hizo el despeje de rucos y carpas de los terrenos de EFE que se encuentran en la parte posterior a la estación Viña del Mar, para posibilitar el uso de estacionamientos por parte de Bomberos de Viña del Mar.

“Esta labor se hizo en forma coordinada y conjunta entre Carabineros de Chile, la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dirección de Seguridad Pública, Operaciones y Servicios, Parques y Jardines, para realizar un servicio integral en términos medio ambientales, de aseo y derivación de persona en situación de calle a organismos de asistencia social. Además de ofrecer seguridad a los funcionarios en el entorno en el operativo.”

Destacar que este mismo tipo de operativo se realizó bajo el Puente Libertad, desde donde se retiraron enseres y especies con apoyo de maquinaria municipal.

SERVICIO EFE

Por su parte, y para facilitar el transporte a los asistentes al Festival, EFE Valparaíso contará con un servicio que funcionará entre las 02:00 y las 03:00 AM.

Serán 6 trenes dobles -4 con dirección Limache y 2 con destino Valparaíso- que saldrán desde la Estación Viña del Mar.

Este servicio expreso solo se detendrá en las estaciones principales. Hacia Valparaíso, en Barón y Puerto, y hacia el interior, en Quilpué, Villa Alemana y Limache.

Las boleterías de dichas estaciones no estarán abiertas, por lo que los usuarios deben tener sus tarjetas previamente cargadas.