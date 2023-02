Rodrigo Villegas hizo reir al «monstruo» y se quedó con gaviotas de Oro y Plata

Destacando situaciones de su diario vivir pero con ribetes de comedia, el humorista Rodrigo Villegas logró la noche de este miércoles conquistar al público de la Quinta Vergara, en la cuarta noche de Viña 2023.

Desde un primer momento el humorista logró conquistar al público con situaciones divertidas, breves y en las cuales muchas personas se veian reflejadas.

En todo momento Villegas tuvo el control del público. “¿Dónde están los enamorados?”, gritó, antes de continuar su rutina. “En la relación está el AP y DP. No digo el Antes de Ponerlo y el Después de Ponerlo, sino que el Antes del Primer Peo y después del Segundo Peo“, bromeó.

Otro momento de grandes carcajadas se produjo cuando narro la idea de hacerle un poema a su esposa “Estuvimos de aniversario con mi señora. Le hice un poema, me demoré 2 semanas, se lo recité y se enojó. Se les voy a leer, yo no sé por qué se enojó: ‘Tus besos son un manjarate / Te parece que en la noche hagamos un 1+1 / Si dices que sí, me acuerdo se Activia / Me encanta tu Colún / Hace que se levante mi Chocapic / Me gusta tu cuerpo Svelty / Pero en la noche no me sueltes el Chamito”, leyó Rodrigo Villegas.

Otro de los momentos, que recogieronn las redes sociales, estuvo en su narración de intento de una fotografia con la gran Olivia Newton John.“Ella nunca se enteró que se sacó una foto conmigo. Pasó tan rapido que se llega a ver borrosa”, dijo, en medio de las risas de la concurrencia.

Finalmente Rodrigo Villegas obtuvo las gaviotas de Plata y Oro y abandonó el escenario en medio de fuertes aplausos, sellando un brillante paso por el Festival de la Canción.

Minutos más tarde, el comediante conversó con la prensa. Esto fue lo que dijo: