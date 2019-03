Se inauguró la exposición del Antoni Gaudí en el Parque Cultural de Valparaíso

Acto fue presidido por Intendente Jorge Martínez, el Embajador de España en Chile Enrique Ojeda y el Alcalde de Valparaíso Jorge Sharp. Laexposición estará abierta hasta el 10 de mayo próximo.

La alianza público privado hizo posible que esta mañana se inaugurara la exposición internacional del arquitecto español Antoni Gaudí en el Parque Cultural de Valparaíso como lo señaló el Intendente Regional Jorge Martínez quien presidió esta ceremonia junto al Embajador de España en Chile Enrique Ojeda y el alcalde porteño Jorge Sharp.

A sus intervenciones se sumaron las del presidente del Parque Cultural Roberto Barría; el curador Pere Jordi; Claudio Carrasco presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso; Luis Miguel de Pablo Ruiz de VíasChile y Rodrigo Faura General Controller de Agunsa.

En su intervención el intendente Jorge Martínez enfatizó en el esfuerzo que hizo el Gobierno Regional para sumar alianzas con el sector privado y hacer factible que esta exposición esté abierta en Valparaíso: “Para la región significa primero demostrar, comprobar una vez más, no solo en la región sino en Valparaíso en particular, que la unión de los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios como en este caso el colegio de arquitectos, las universidades, el Gobierno Regional en conjunto, cuando buscamos buenos consensos, sobre temas que nos unen, podemos hacer grandes proyectos. No nos miremos con desconfianza, no nos descalifiquemos a priori. Los empresarios son un aporte y han financiado parte importante de esta exposición de Gaudí. El Gobierno Regional ha aportado 65 millones de pesos que es un esfuerzo importante y se lo agradezco a los consejeros regionales. En la medida que todos sumemos para el desarrollo de Valparaíso las cosas van a ser más fáciles. Eso deja de lado a quienes a priori, van poniendo condiciones con quien sentarse a la mesa. Hoy día no hemos hablado de política, de filosofía, hemos hablado de lo bello, de lo sublime, de lo importante que es para la cultura, para nuestros jóvenes tener acceso a esta exposición. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos y que este procedimiento y este modo de hacer las cosas se debe generalizar: alianzas, con grandes consensos y ese es el llamado del Presidente Piñera en todos los ámbitos de la sociedad. Pero también en cultura. Las alianzas público privadas contribuyen a estos logros”.

El embajador de España en Chile Enrique Ojeda resaltó la oportunidad que tienen los porteños de apreciar el trabajo de Gaudí: “Es una oportunidad única para ver en Valparaíso, en Chile y en América una exposición que nunca había venido a este continente. Estamos en hora buena, ya que todos los amantes de la cultura pueden ver esta magnífica exposición sobre el arte, la producción artística y cultural de quizás el mejor arquitecto de los últimos 200 años, Antoni Gaudí, barcelonés, catalán y español, que hace 125 años representaba la vanguardia de la arquitectura a nivel mundial, y hoy día más de un siglo después lo sigue siendo referente de esa vanguardia. Por eso es la importancia de que una ciudad como Valparaíso con ese pasado histórico y esa riqueza arquitectónica y urbanística, sea la muestra de esta exposición”.

Una especial invitación a la familia formuló el Alcalde de Valparaíso Jorge Sharp para visitar esta exposición: “Gracias al esfuerzo del Colegio de Arquitectos hoy día tenemos en nuestra ciudad esta muestra que comienza hoy y que va a extenderse hasta mayo. Así que los esperamos porque es un buen panorama familiar para el fin de semana”