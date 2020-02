“Si tengo que pagar mi pecado, lo pago”: Sorpresivo triunfo de Belloni en #Viña2020

En medio de dudas y polémica, Ernesto Belloni subió esta noche al escenario de la Quinta Vergara y, apesar de que todo indicaba que el monstruo lo acabaría; triunfó en cuarenta y un minutos.

Hace unos días, Ernesto arremetió fuertemente en contra de los programas de farándula a través de las redes sociales. Además, hace semanas tuvo un fallido paso por el Festival de Iquique, donde las pifias no lo dejaron terminar su show. En redes sociales, la gente también esperaba que el ex rostro de Morandé con Compañía, fallara.

Sin embargo, el público presente en la Quinta Vergara, recibió de forma positiva la rutina de Belloni, que esta vez fue muy diferente a lo habitual. A pesar de que se hizo presente su personaje Che Copete, el contenido de la rutina estuvo cargado a la contingencia social, y en favir a la comunidad LGBT. Invitó al escenario a transformistas de la compañía «Los Años Dorados De La Tía Carlina», pero lanzó una frase que desató la polémica en redes sociales cuando agradeció a Daniel Zamudio “por dar su vida” por la revinidicación de derechos LGBT.

El público asistente, que venía de haber disfrutado el show de la mexicana Ana Gabriel y esperaba atento al dúo Pimpinela, aceptó la nueva versión de Belloni, premiando su trayectoria con las dos gaviotas, muchas risas y aplausos.

«Estoy con la demanda, estoy con los cabros, estoy con los jóvenes», dijo al momento de recibir sus premios. «Si tengo que pagar mi pecado, lo pago», fue el mea culpa de Belloni, asegurando que este era el inicio de un cambio y pidió perdón por el tipo de humor que realizó durante años.

