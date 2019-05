Suplementos nutricionales: Especialista UPLA advierte que su consumo solo es un complemento de la alimentación

Directora del Departamento de Nutrición precisó que los pacientes de cáncer que solamente optan por terapias alternativas y dejan la de tipo convencional, cometen un error.

En 2017, el ex instructor de “Pelotón”, René O’Ryan, fue diagnosticado con cáncer de esófago, tras lo cual los especialistas le dieron escasas posibilidades de vida. Sin embargo, el ex buzo decidió no seguir los tratamientos tradicionales que lo mantendrían en quimioterapia, y optó por una terapia alternativa, que incluyó cambio en su dieta y uso de suplementos nutricionales.

Lo que hizo el instructor, quien perdió la batalla contra el cáncer en diciembre de 2018, es más común de lo que imaginamos y tremendamente riesgoso, según advierten los especialistas.

Así lo afirmó la directora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), Carol Parra Ibarra, quien sostuvo que un estudio de la Journal of Clinical Oncology detectó que en Estados Unidos, el 83,3% de los pacientes oncológicos ha utilizado alguna terapia alternativa.

Parra sostiene que estas cifras también se reflejan en nuestro país, donde gran parte de los pacientes oncológicos (y quienes sufren distintas patologías), recurren a terapias alternativas y ciertos suplementos para recuperar su salud.

“Las personas que consumen suplementos, dejando sus terapias convencionales, o los suplementos reemplazándolos por todo lo que una alimentación equilibrada les puede aportar, están bastante equivocadas, porque lo que están haciendo es poner en riesgo los beneficios, los avances que pudiera traer la terapia convencional para lograr sobrevivir a la patología y también hacen que estas enfermedades tengan el efecto contrario y avancen a mayor velocidad”, dijo la especialista.

Agregó que, en relación al cáncer, se ha descubierto una gama de sustancias que ayudan a prevenir o tratar el cáncer. Un ejemplo es la Curcumina, que es muy beneficiosa, y que no está contenida en los suplementos nutricionales. Pasa lo mismo con otras sustancias como, por ejemplo, el Té Verde. Por esta razón, la profesional llamó a no dejar las terapias convencionales y a considerar los suplementos solamente como un complemento alimenticio.

“Yo siempre voy a defender la matriz alimentaria. El alimento, de por sí, trae nutrientes y trae también fitoquímicos, que son sustancias, metabolitos que están contenidos en los alimentos, que tienen una funcionalidad al interior del organismo. Al consumir estos suplementos, estás consumiendo tal vez la cantidad de vitaminas que tu organismo necesita, pero no te va a cubrir nunca toda la gama que hay de sustancias contenidas en un alimento”, afirmó la nutricionista de la Universidad de Playa Ancha.