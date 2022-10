Tradicional Feria El Belloto ya es parte del Programa Somos Barrio Comercial de la Subsecretaría de Prevención del Delito

Con la presencia del Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se dio el vamos a la implementación del Programa Somos Barrio Comercial en la comuna de Quilpué, específicamente en la Feria El Belloto.

En una actividad desarrollada este jueves en uno de los locales de la Feria, donde estuvieron también la Delegada Presidencial Regional, Sofía González; el Jefe de Zona de Carabineros, General Edgar Jofré y el alcalde (s) de Quilpué, Pablo Piñones, junto a autoridades de la provincia y locatarios de la agrupación Feria El Belloto, se dio a conocer el plan de trabajo que se desarrollará mediante este programa, que entregará recursos y atención preferente al trabajo policial y preventivo.

El objetivo del programa es reducir los factores de riesgos asociados a la seguridad pública en barrios comerciales mediante la aplicación de medidas preventivas que permitan focalizar y facilitar la coordinación intersectorial.

En ese sentido, el Subsecretario Vergara indicó que “»Hace unos meses atrás llegamos a El Belloto, era un día de lluvia, pero también nos juntamos con dirigentes y dirigentes, y la verdad es que la reunión no fue fácil, porque nunca es fácil escuchar el drama que muchas personas viven y en este caso los comerciantes para poder hacer su trabajo con seguridad y en tranquilidad. Pero lo importante es que cuando los gobiernos se comprometen a gobernar con acciones y no con palabras, tenemos que dar resultados. Afortunadamente después de un trabajo en conjunto con el municipio, pero por sobre todo con las trabajadoras y trabajadores de El Belloto, hoy podemos venir a dar la noticia que la Feria El Belloto va a ser parte del programa «Somos Barrio Comercial», esto significa que vamos a aumentar la coordinación de nuestras policías para que hagan patrullajes, pero sabemos que esto no depende de más y menos policías, sino que sobre todo del trabajo conjunto. Tendremos mesas de trabajo público – privadas, dotaremos de una persona que estará encargada específicamente de este barrio comercial porque queremos contribuir a que las personas puedan venir acá con tranquilidad, que puedan comprar con tranquilidad, pero por sobre todo, que quienes trabajan lo puedan hacer en paz, puedan salir de su casa tranquilos y saber que el espacio de trabajo va a ser un espacio donde van a poder crecer, donde van a poder seguir emprendiendo pero que por sobre todo van a poder volver a sus casas con tranquilidad. Nos alegra con la seriedad y pragmatismo que tenemos que avanzar, que no hay balas de plata ni soluciones simples, pero el Gobierno tiene que cumplir con su responsabilidad de gobernar la seguridad, pero tenemos que hacerlo en conjunto con todos quienes viven y conviven en esta feria y este es un paso importante que nos va a permitir avanzar hacia niveles de coordinación y seguridad que son necesarios en un país donde la seguridad es un derecho y no un privilegio.»

La Delegada Presidencial Regional, Sofía González, señaló estar “»Contentos y contentas de hoy día estar cumpliendo un compromiso que hicimos con la feria de El Belloto. Hace algunos meses estuvimos aquí escuchando cuáles eran las necesidades, las demandas, ver las urgencias y dónde teníamos que llevar los recursos para hacer mejor nuestro trabajo en materia de seguridad. Hoy día estamos cumpliendo, ponemos un pie inicial en un trabajo que debemos realizar en conjunto con nuestras policías, con el municipio, los locatarios y locatarias, nuestra Delegación Provincial y por cierto, con todos aquellos que hoy se quieren sumar a esta tarea que es responsabilidad de todos y de todas y es recuperar la seguridad en nuestros barrios, recuperar la seguridad en nuestros espacios públicos para que todos y todas podamos vivir mejor.»

Pablo Piñones, alcalde (s) de Quilpué, manifestó que “»la feria municipal El Belloto agrupa a cerca de mil locatarios y más de diez mil familias que están alrededor, es una de las ferias más grandes de la región y de nuestro país, y, por tanto, es un polo comercial que resulta sumamente importante potenciar. Desde el Municipio Abierto, en coordinación con la Delegación Presidencial, con Carabineros y con la PDI, hemos hecho también un trabajo mancomunado para poder regular el comercio informal que está a las afueras de este recinto, en ese sentido, la alcaldesa Valeria Melipillan está convencida de que es necesaria más seguridad a través de carabineros pero que también se deben fortalecer los programas sociales, la promoción de los derechos y los programas comunitarios que brinden protección y seguridad a todas y todos los vecinos de nuestra comuna.»

Buenas noticias que fueron bien recibidas por los dirigentes de la feria. Cecilia Figueroa, vocera de los dirigentes, indicó que “me parece excelente, una seguridad inmensa que se nos va a dar a nuestra feria, queremos que la gente nuestra venga tranquila a comprar porque vamos a tener una mejor seguridad. El señor acá nos dio su palabra y ha cumplido y como él ha cumplido vamos a cumplir con todas las otras cosas que vienen, va a ser mucho mejor para nosotros, que la gente venga, porque va a ser una feria amigable, bien cuidada.»

La selección de este polo comercial responde a la necesidad de contar con mejoras en materia de seguridad y prevención, ya que la Feria El Belloto, cuenta con más de 2000 puestos de diversos rubros y constituye una de las principales fuentes laborales de 10.000 familias de la zona. Con funcionamiento los miércoles y sábado, es uno de los principales centros comerciales para la población de las comunas de la provincia de Marga Marga.

El Municipio y la región han priorizado el territorio para la intervención por la alta complejidad delictual actual, donde el principal problema identificado es el comercio ambulante irregular, que presentaría organización delictual, incivilidades y facilitadores para delitos en el polígono.