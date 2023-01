UNAB Viña del Mar realizó la Ceremonia de Cierre de la Tutoría Caturra

Este programa de tutoría para jóvenes futbolistas del equipo Santiago Wanderers cuenta con el apoyo de la Escuela de Educación UNAB, siendo una iniciativa que les posibilita finalizar el ciclo escolar combinando el deporte y el estudio.

Por quinto año consecutivo Santiago Wanderers de Valparaíso y la Escuela de Educación de la UNAB, sede Viña del Mar, prepararon a una nueva generación de futbolistas que lograron finalizar su educación formal gracias al innovador programa “Tutoría Caturra”.

Este año 18 jugadores se encuentran en proceso de formación y lograron pasar a cuarto medio, mientras que tres cadetes de este equipo concluyeron su enseñanza media, cerrando un importante ciclo en sus vidas.

Los jugadores Vicente Vera, Esteban Luco y Manuel Garay recibieron sus diplomas en una emotiva y significativa ceremonia realizada este jueves 19 de enero de 2023 en el Auditorio Azul de la UNAB, sede Viña del Mar.

La actividad estuvo liderada por Gerald Pugh Olavarría, vicerrector de la UNAB, sede Viña del Mar; Ana María Cid, directora académica de la UNAB, sede Viña del Mar; y Rafael González Camus, vicepresidente del Club de Deportes Santiago Wanderers de Valparaíso.

“Como institución nos enorgullece bastante esta ceremonia de egreso de la Tutoría Caturra. Este programa permite que futbolistas que se forman en Santiago Wanderers, en los últimos años de sus categorías respectivas, y que a veces deben optar entre el estudio regular en un colegio o ir a jugar a los entrenamientos, puedan dar sus exámenes libres y culminar la enseñanza media. Ellos reciben formación de calidad dictada por los profesores de la UNAB. Esta tutoría es una herramienta esencial para que puedan cultivar su disciplina deportiva, completando satisfactoriamente su educación formal”, señaló Rafael González.

Testimonios

“Es una experiencia muy bonita salir de cuarto medio y ser parte del club deportivo que uno sueña jugar desde niño. Llevo once años entrenando en Santiago Wanderers de Valparaíso y pasar por esta tutoría fue muy importante para mí. Siempre fue grato compartir con mis compañeros y aprender de los profesores, sumado al apoyo del equipo del cual estoy muy agradecido”, comentó Vicente Vera.

Cecilia Mateluna, madre de Manuel Garay Mateluna, expresó que este programa es una oportunidad muy positiva porque evita la deserción escolar de muchos jóvenes deportistas. “Nunca los futbolistas deberían dejar de lado sus estudios. Es mi deseo que mi hijo siga avanzando en su formación académica, compatibilizando el deporte y que además pueda completar estudios de nivel superior”, indicó Cecilia Mateluna.

Proyecto pionero en el país

Ricardo Labbe Fernández, secretario académico de la Escuela de Educación de la UNAB, informó que este proyecto es pionero en Chile. “Estamos muy felices con los resultados de este programa y es realmente novedoso que estudiantes deportistas finalicen su enseñanza media en la Universidad. Este proyecto en conjunto con Santiago Wanderers se ha convertido en un hito dentro de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAB”, expresó Labbe.

El académico agregó que esta iniciativa recibe a estudiantes para que cursen su segundo, tercero y cuarto medio. “Los jóvenes asisten a clases en la UNAB tres días a la semana, entre los meses de marzo y octubre, en una sala con una disposición y mobiliario especial, con acceso a tecnología y computadores, denominada LAP (Laboratorio de Aprendizaje). Es un aula que permite desarrollar clases distintas y no en un formato tradicional, atendiendo las inquietudes de los estudiantes deportistas de manera personalizada”, informó el profesor.

Otro aspecto de este proyecto es que participan alumnos (as) de la carrera de Psicopedagogía UNAB, que están efectuando sus prácticas profesionales. Ellos (as) trabajan con los jóvenes futbolistas, para potenciar sus habilidades intelectuales, recibiendo apoyo metodológico en el desarrollo de su formación.