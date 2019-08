UPLA y Grupo Defensa firmaron convenio para realizar estudios sobre problemáticas nacionales

Ambas instituciones ya desarrollaron un primer sondeo sobre el nivel de endeudamiento de la mujer en nuestro país.

El Grupo Defensa junto con la Universidad de Playa Ancha (UPLA) firmaron un convenio de cooperación tendiente a desarrollar estudios sobre problemáticas relevantes del país vinculadas a endeudamiento, conflictos familiares y derechos de las víctimas en el que se recopilarán datos de las carreras de Sociología, Ingeniería en Informática e Ingeniería Estadística y se realizará un análisis y procesamiento de datos.

El acuerdo fue suscrito por el rector Patricio Sanhueza, y el abogado y fundador del Grupo Defensa, Ricardo Ibáñez, y se realiza cuando ya se llevó a cabo un sondeo sobre la realidad económica y el endeudamiento de la mujer, desarrollado por el Grupo Defensa y las facultades de Ingeniería y de Ciencias Sociales de la UPLA.

Sanhueza enfatizó que “la Universidad de Playa Ancha tiene que siempre estar pensando en contribuir en aquellos problemas que afectan a la sociedad y que la tensionan, y que la vulneran muchas veces. Entonces nosotros contribuimos a resolver una realidad específica, social y por otro lado, Defensa Deudores necesita de esta alianza estratégica para que nosotros podamos contribuir a un nuevo conocimiento sobre estos temas y a su vez influir, de alguna manera, en la política pública que tiene que existir para mitigar los efectos que causa el sobre-endeudamiento en Chile”.

Ricardo Ibáñez recalcó que “no me cabe duda que lo que hemos hecho, ya ha tenido repercusión en los medios de comunicación porque se han interesado en educar a la gente, eso va a seguir sucediendo. La firma de este convenio se enmarca de manera absoluta con los propósitos que nos creamos el día que fundamos nuestra institución que es educar, informar y defender, la defensa la vamos a seguir realizando con lo que nosotros estudiamos que es el Derecho, pero la educación y la información no me cabe duda que la Universidad de Playa Ancha va a ser una tremenda partner para poder educar e informar a la población chilena”.

Similar postura planteó la abogada Carmen Gloria Arroyo, quien agradeció el apoyo técnico que les brinda la UPLA. “Para nosotros es muy importante contar con los estudios que pueda hacer la universidad porque nos otorga datos duros y certeros respecto a los temas que nos interesan y en los que trabajamos. Eso nos permite dirigir nuestros servicios con más énfasis en los ámbitos que se necesitan e impulsar también algunos cambios en materia legal, legislativa o de políticas públicas que puedan contrarrestar los efectos que se producen en las áreas que nosotros nos movemos (deudores, familias y víctimas)”.

En tanto, la decana de la Facultad de Ingeniería de la UPLA, Verónica Meza, adelantó que todos temas que se han abordado y los que vendrán, “abren un abanico de posibilidades para no solo vincular la informática, la estadística y la sociología que se imparten en la Universidad de Playa Ancha sino que también para explicar factores sociales y económicos presentes en nuestra sociedad. Por tanto, no me queda más que agradecer al Grupo Defensa por la confianza y la acogida de nuestros estudiantes en este trabajo conjunto que se inicia formalmente hoy”.

Para Felip Gascón i Martín, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, es de suma importancia este trabajo de cooperación, en el entendido que es precisamente ese quehacer interdisciplinario el que responde a la misión de colaborar en la búsqueda de soluciones complejas a problemáticas que afectan a nuestras comunidades. “Pero, aún debe tener mayor valoración cuando en esa alianza se constituyen redes cooperativas, como la que se suscribe con Defensa, para concretar acciones de formación, investigación y vinculación social, en procura de promover un sentido crítico y ético sobre los saberes compartidos, el buen vivir de las personas y colectivos, que redunden en la construcción de una ecología social sostenible”.

Tras la firma del acuerdo, los abogados Carmen Gloria Arroyo y Ricardo Ibáñez dictaron una charla acerca de cómo el endeudamiento afecta las relaciones de familia.