V Región: Autoridades conocen exitoso programa de salud que ha permitido a 150 personas reincorporarse en la sociedad

Con la entrega pública de los testimonios de Adolfo Pérez, Jacqueline Barbagelat, Alejandro Candía y otras veinte personas que estuvieron presentes, las autoridades encabezadas por el Intendente Regional Jorge Martínez conocieron los éxitos del programa de operación gratuita de caderas de 150 beneficiarios de toda la región, gracias al convenio firmado entre el Gobierno Regional y la Fundación Desafío Levantemos Chile.

El plan considera la intervención de 200 personas que son menores de 65 años que no están consideradas en las listas de espera del sistema AUGE y que al no acceder a ningún beneficio, dada su condición social, ya que no tienen recursos económicos, pudieron ser atendidas a través de este programa.

En este encuentro efectuado en el Salón Esmeralda del edificio de la Intendencia Regional estuvieron presentes además el Presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, Roberto Burgos, el Seremi de Salud Francisco Álvarez, el Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio Eugenio de la Cerda y los ejecutivos de la fundación Manuel Ríos y Camilo Rozas.

Desde un comienzo, el objetivo fue mejorar la vida de los pacientes que durante años han sufrido esta enfermedad y así poder reinsertarlos en sus actividades diarias y, en definitiva, incorporarlos de lleno en la sociedad.

Fueron $728.695.000 los recursos aprobados por el Consejo Regional de Valparaíso y que están siendo ejecutados por Desafío Levantemos Chile, junto a los tres Servicios de Salud de la Región de Valparaíso.

El Intendente Regional Jorge Martínez dijo sentirse emocionado al conocer los testimonios de las personas que hoy han vuelto a desarrollar sus actividades normales tras las operaciones: “Sentimos que podemos dar un apoyo inmediato a personas que sin estos recursos no habrían tenido solución. Se trata de personas que han tenido una artrosis severa de caderas inhabilitante, pero por ser menores de 65 años no tienen prioridad AUGE. Por lo tanto, no tienen ninguna posibilidad y tampoco tienen los recursos propios para tratarse. Ellos han tenido que dejar sus trabajos, pero hoy hemos visto la alegría de ellos en que dicen que la vida les ha cambiado, que han partido de nuevo, que han vuelto a trabajar, lo que realmente nos emociona. Este proyecto es de una inversión de un millón de dólares que ha venido a resolver un problema de salud de 200 personas de toda la región”.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Salud Roberto Burgos destacó la decisión del Consejo Regional de aprobar recursos para desarrollar este proyecto: “Estamos muy contentos por la felicidad de las personas que se han operado. A través de esta iniciativa devolvemos la calidad de vida de estas personas porque no es solamente el sufrimiento físico, el dolor, sino que es la incapacidad para poder trabajar, estudiar y para poder disfrutar. Eso implica una carga emocional muy fuerte para el entorno familiar. Esta es una operación que les cambia la vida”.

El Seremi de Salud Francisco Álvarez enfatizó en los recursos que el Gobierno Regional ha destinado al área de la salud: “Otra vez más el Gobierno Regional ha priorizado la salud de las personas de la región. Ya lo hemos visto en otros ejemplos como el convenio Gore-Minsal que va a permitir la construcción de más de 20 CESFAM, del Centro Macro Regional del Cáncer, el Centro Regional del Autismo, también una importante entrega de catres clínicos que se han realizado y ahora se suma este gran convenio que les va a recuperar la sonrisa a 200 personas”.

Finalmente Manuel líder del área de salud Desafío Levantemos Chile espera que se planifiquen otras soluciones como esta para llevar salud a muchas otras personas: “Estamos celebrando el éxito de este programa que hasta el día de hoy lleva 150 intervenciones, que le ha devuelto la vida a la gente, que le devuelve las ganas de vivir y seguir soñando, y que como dice el programa “se acaba la espera, ahora te toca a ti”. Gracias a todos los servicios que han participado y a los equipos médicos que están realizando estas intervenciones. Estamos agradecidos y esperanzados de seguir adelante y traer más soluciones a la gente”.