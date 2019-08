Valparaíso: Adultos mayores del Cerro Placeres participaron en charla para prevenir enfermedades cardiovasculares

Médicos del Hospital Carlos Van Buren visitaron el Club de Adulto Mayor porteño Las Luciérnagas para compartir conocimientos y aclarar inquietudes a los vecinos de dicho sector en el marco del Mes del Corazón.

Con la frase “más zapatillas y menos pastillas” médicos del Servicio de Cardiología del Hospital Carlos Van Buren resumieron el contenido de la charla educativa para prevenir enfermedades cardiovasculares que realizaron a las socias y socios del Club de Adulto Mayor “Las Luciérnagas” del Cerro Placeres, en el marco de las actividades para conmemorar el “Mes del Corazón”.

Una treintena de adultos mayores de la mencionada organización social estuvo presente en la exposición de las profesionales que abordaron aspectos como estilos de vida saludable que incluyen alimentación, actividad física, además, entregaron consejos como evitar consumo de alcohol y tabaco, mantener controles de peso y presión arterial, ingerir agua, respetar las horas de sueño, revisar los niveles de colesterol y glucosa y realizarse el Examen de Medicina Preventivo del Adulto (EMPA) y el Examen de Funcionalidad del Adulto Mayor (EFAM), entre otros aspectos.

La médico cardióloga del HCVB, Dra. Cecilia García, explicó que “la idea era llevar el conocimiento a las personas que son usuarias de nuestro Servicio de Salud, les enseñamos cómo cuidar su corazón, cuáles son las medidas más efectivas, que tienen que hacerse sus controles rutinarios de salud y también sirvió para descartar algunos mitos en torno al cuidado del corazón”.

La facultativa subrayó que el enfoque siempre “es fomentar la vida saludable, la actividad física, una dieta balanceada y lo que más les recalcamos es que no necesitan incurrir en grandes gastos para poder hacerlo”.

Por su parte, la médica residente de Cardiología del HCVB, Dra. Abigail Peña, destacó que el énfasis de la charla estuvo puesto en “la prevención de las enfermedades cardiovasculares porque lo más importante es prevenir para que no se desarrolle ninguna de las enfermedades de este tipo porque todas son prevenibles con hábitos de vida saludables y herramientas que están al alcance de la población y la gente, tal como hacer actividad física, alimentarse en forma saludable, es lo más económico, rentable y beneficioso para la salud. Lo ideal es que todos tengamos más zapatillas y menos pastillas”.

Adultos mayores

La presidenta del Club de Adulto Mayor, “Las Luciérnagas”, Mireya Bernales, valoró la actividad desarrollada por Cardiología del HCVB y expresó que “es muy bueno porque los adultos mayores necesitan informarse respecto a esto debido a que se cometen muchos errores con el tema de la alimentación y es positivo para poder cuidarse, educar al adulto mayor es muy efectivo porque así evitamos muchas enfermedades, a través de la alimentación sana y hacer más deportes, yo hago deportes porque una se mantienen más despierta, tiene más energía y hasta rejuvenece”.

Por último, el dirigente de 79 años, Eduardo Lander, opinó que “muchos de los consejos que entregaron las doctoras yo las practico, soy deportista, también tengo que ver con la parte cognitiva y física del Club, me mantengo en un estado físico para poder desempeñarme porque uno tiene que predicar con el ejemplo, además, tengo la precaución que cuando me movilizó por el plan de Valparaíso, no utilizo la locomoción colectiva, sino que camino desde la avenida Argentina hasta la Plaza Sotomayor”.

Mes del Corazón

Cabe recordar que agosto es el “Mes del Corazón”, conmemoración que involucra un conjunto de actividades que busca promover en la población estilos de vida saludables y factores protectores para las enfermedades cardiovasculares. En Chile, las enfermedades cardiovasculares corresponden a la principal causa de mortalidad, representando cerca de un tercio de todas las muertes del país.