Valparaíso: Diversas medidas adoptó la Alcaldía Ciudadana en materia de seguridad en el sector de Cumming durante estos dos años

Tras los rayados a la Pérgola de las Flores cometidos en noviembre del 2018 y en febrero del 2019, la Municipalidad de Valparaíso presentó dos querellas ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, por los delitos de daños a un Monumento Nacional y daños simples en Bienes Nacionales de uso público.

La Plaza Aníbal Pinto y sus alrededores son un sector priorizado por la Municipalidad de Valparaíso para distintas intervenciones, principalmente en seguridad, pues este es un lugar donde se produce un alto porcentaje de incivilidades para la ciudadanía. Uno de los principales problemas de este punto son los rayados, los cuales generalmente se realizan durante la noche y en determinados inmuebles.

Uno de ellos es la conocida Pérgola de las Flores, la cual durante el año 2018 fue completamente renovada por el municipio porteño, reponiendo luminarias, nuevo mobiliario y renovando la techumbre y pintura del lugar. Sin embargo, mientras se ejecutaba esta obra, con fecha 7 de noviembre de 2018, fueron sorprendidas tres personas efectuando rayados en el inmueble de propiedad municipal, siendo todos detenidos por personal de carabineros. Dos días después, fueron sorprendidas 4 personas más efectuando rayas en este mismo lugar, las que fueron detectadas por los operadores de las cámaras municipales.

Posteriormente, y con fecha 27 de febrero del 2019, nuevamente funcionarios operadores de las cámaras de televigilancia del municipio porteño se percataron que dos sujetos se encontraban realizando rayados en el sector a eso de las 01:45 hrs., aproximadamente, logrando la detención de los sujetos involucrados en este delito, quienes, posteriormente, fueron dejados en libertad.

Es por eso que tras estos incidentes, y en su debido tiempo, el municipio porteño a través de su Dirección Jurídica, presentó dos querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de todos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, de los delitos de daños a Monumentos Nacional-Público y/o daños simples en Bienes Nacionales de uso público, para ambas situaciones descritas, pues en este sector, además de las diversas obras de remodelación realizadas por el municipio porteño, se han realizado distintas actividades con el fin de disminuir los factores de riesgo que inciden en la percepción de inseguridad, potenciando el empoderamiento de la comunidad local.

Alejandra Romero, encargada del Departamento de Seguridad Ciudadana comentó respecto a estas iniciativas desarrolladas en el sector que ”hace más de un año y medio venimos sosteniendo un trabajo de infraestructura en Cumming, Plaza Aníbal Pinto, la Pérgola de las Flores y también lo extendimos hacia Ecuador y el pasaje Longfellow, que tiene que ver con la implementación de mobiliario urbano, luminarias peatonales y viales y además el refaccionamiento de la Pérgola de las Flores como Monumento Nacional, todo eso con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, con un trabajo sostenido con locatarios del sector, la comunidad, juntas de vecinos y otros actores interesados en el mejoramiento del mismo”

Romero, además, agregó que “nosotros estamos en antecedentes de algunos dichos que se han suscitado y me preocupa particularmente la actitud del Sr. Héctor Arancibia, toda vez que el comercio unido ha participado de distintas instancias que nosotros hemos levantado, tanto para el sector, como para otros sectores de la ciudad. Por lo tanto, están en conocimiento de lo que hemos hecho. Él además plantea algunas aseveraciones que son demasiado categóricas, sin haber sido consultados respecto de las acciones que hemos emitido. Particularmente, indica que no hemos hecho nada que no sean acciones legales respecto a los rayados en la Pérgola de las Flores, cuando eso no es real. A la fecha, se han presentado dos querellas ante estas situaciones, por lo cual, me quedo con la sensación de que más que resolver los problemas de seguridad de la ciudad, hay personajes que se intentan posicionar mediáticamente para tomar el tema de la seguridad como caldo de cultivo para posicionar figuras personales y, justamente, en esa línea es en la que nosotros no queremos avanzar. Francamente nosotros si bien tomamos medidas judiciales, estamos clarísimos que la judicialización de los conflictos no es la forma de resolverlos, sin embargo es una herramienta a la cual también podemos acceder”.

Entre las actividades realizadas por el municipio porteño para la recuperación del sector de Cumming, la Pérgola de las Flores y Aníbal Pínto destacan los diversos talleres comunitarios de recuperación de espacios públicos; el seminario “Ciudadanía, Patrimonio y Seguridad”; intervenciones artístico-culturales como “Flores para Valparaíso”; el plan piloto de actividades culturales para la Pérgola de las Flores; diversas campañas de sensibilización ciudadana para el cuidado y limpieza de este emblemático lugar y; una limpieza participativa, la cual involucró a distintos actores vinculados al sector.