Valparaíso: Jorge Sharp entra en el debate presupuestario y pide aumento per cápita para la Atención Primaria a ministros de Salud y Hacienda

La red de atención primaria es administrada por los municipios, sin embargo es financiada a través del denominado per cápita basal por el Estado. Alcalde de Valparaíso envió carta a ministros Mañalich y Larraín.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, solicitó a los Ministro de Salud y Hacienda incrementar el presupuesto para el per cápita de salud, esto en el marco de los anuncios hechos por el Presidente Piñera donde incrementará el gasto en salud para el 2020 en un 5,7%.

Mediante una carta, suscrita con el Director de Salud de Valparaíso, Alejandro Escobar, el alcalde manifiesta la necesidad de un aumento para los servicios de Atención Primaria de Salud en la Ley de Presupuesto que en estos días comenzará a ser discutida en el Congreso.

“Sabemos que para el gobierno la salud es una prioridad, pero para garantizar la salud de los más de 219 mil inscritos en nuestros CESFAM, el financiamiento anual que recibimos no es suficiente”, inicia la misiva, y ahonda en las diferencias entre los sistemas de salud, precisando que “si en nuestra comuna valorizáramos las prestaciones que realizamos cotidianamente, homologándolas con bonos FONASA nivel tres, la mayoría de estas presentarían diferencias de más del 100% y la brecha aún sería mayor si lo comparamos con los ingresos que recibimos”.

En rigor, la solicitud hecha a las carteras de Salud y Hacienda sostiene que el monto per cápita mensual debiera pasar de los $6334 que se reciben actualmente, a $10 mil que es el monto necesario para la atención óptima de los más de 219 mil vecinos inscritas en los CESFAM porteños.

Del mismo modo, el alcalde Sharp propone variar el indexador para población mayor y aumentar los $622 actuales a $1000.

“Necesitamos voluntad política para garantizar derechos en salud. Por eso es que nos dirigimos a ustedes, pues urge que se considere dentro de los márgenes que permite la Ley de Presupuesto, realizar los esfuerzos pertinentes para garantizar este ámbito tan importante para la salud de la población y el desarrollo del país”, exponen Sharp y Escobar.

Sobre la necesidad de realizar este aumento y el envío de esta carta, el jefe comunal porteño señaló que “por un niño sano, las prestaciones están valorizadas en $250 mil y el aporte que recibimos por el per cápita es de $78 mil. Es decir, existe una diferencia brutal con la Atención Primaria de Salud, y eso es con los niños, con las personas mayores, con todos, por eso necesitamos que en esta discusión de presupuesto 2020 se destine un aporte significativo, no será un gasto sino una inversión para el Estado, y es más que necesario”.

En el último presupuesto, el aumento del per cápita basal en Valparaíso no superó los $400, y quedó lejos del ideal de $10 mil. Este jueves, mediante Twitter, la Presidenta del Colegio Médico chileno, Izkia Siches, anunció que “el Presupuesto2020 trae un per cápita para atención primaria de salud de $6.692 más $30 para nuevo GES Alzheimer”, catalogándolo de insuficiente.