Corporación Municipal de Valparaíso firmó con sindicato de los cementerios un acuerdo de convenio colectivo

Ambas partes manifestaron su satisfacción y aseguraron que se fortalecerá el trabajo conjunto para superar los problemas que han afectado al campo santo de Playa Ancha y se avanzará en el plan de mejoras proyectado para los tres cementerios porteños.

Con la presencia del alcalde Jorge Sharp y la concejala Zuliana Araya, la Corporación Municipal de Valparaíso y el sindicato de trabajadores de los cementerios 1, 2 y 3, Sitracem, firmaron el convenio colectivo que regirá entre las partes por los próximos dos años.

El jefe comunal, en su rol de presidente del directorio de la Corporación Municipal, destacó la importancia de la consolidación del acuerdo, asegurando que “esto refleja el compromiso permanente de la Alcaldía Ciudadana con los trabajadores de la Municipalidad y de la Corporación. Hemos suscrito y cerrado con todos los sindicatos muy buenos convenios colectivos, hemos mejorado sosteniblemente las condiciones de los trabajadores en la Municipalidad, de los trabajadores a honorarios, de los trabajadores del PGE. Para nosotros no es un gasto, es una forma de reconocer y fortalecer la gestión de la Municipalidad. Así que estamos muy contentos por los trabajadores y trabajadoras de los cementerios que se merecen este convenio colectivo”.

Para Marcelo Garrido, secretario general de la Corporación, “se trata de un acuerdo que deja en claro la política de la Alcaldía Ciudadana en su relación con los trabajadores. Es un muy buen acuerdo y la expresión de satisfacción de los trabajadores es buen reflejo de la condición en que ellos están y en la que van a quedar. Me parece que el trabajo que se ha desarrollado por ambas partes, en la comisión, en el equipo negociador, y también el trabajo que ha desarrollado el alcalde y el concejo municipal han sido clave en el logro de este importante acuerdo”.

En tanto, desde el sindicato Sitracem, su presidente Hernán Canales no escondió su satisfacción al reconocer que “para todos los trabajadores fue un gran beneficio. Este contrato colectivo es algo que siempre anduvimos buscando. El respaldo económico para los trabajadores y su respeto se ve reflejado en este contrato. No fue una lucha, sino que fue una conversación, fue un buen acuerdo, llegamos a instancias de no tener ningún conflicto con la Corporación ni la Municipalidad, se fue dando según las necesidades que teníamos nosotros, los trabajadores, en el aspecto laboral y económico”.

Teniendo en cuenta los problemas que atravesó el Cementerio de Playa Ancha y la llegada de un nuevo equipo directivo a la Dirección de Cementerios, el representante de los trabajadores aseguró que “ahora la comunidad de Valparaíso va a tener la tranquilidad porque los trabajadores vamos a aportar el granito de arena para que esto siga funcionando en bien de todos. Creemos que es un buen aliciente, un incentivo muy bueno”.

El recién nombrado Director de Cementerios, Eduardo Riquelme, también valoró la firma del convenio colectivo. “Creemos que esto representa el espíritu que queremos presentar como Alcaldía Ciudadana para este nuevo proyecto, estar con los trabajadores, cumplir sus expectativas y que ellos nos colaboren y nos ayuden en este desarrollo institucional y de mejoras que tenemos que hacer, trabajando codo a codo como siempre debimos haberlo estado haciendo. Esto marca este inicio y esperamos responder, sobretodo, a nuestra comunidad que es a quién prestamos servicio público, y nunca perder ese norte, que ese es nuestro objetivo”, indicó.