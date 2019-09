Valparaíso: “Los Históricos del Barón” homenajearán a Margot Loyola

En el marco de la Temporada de Conciertos 2019 del Instituto y Conservatorio de Música, IMUS de la PUCV, la agrupación porteña deleitará al público asistente el viernes 6 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Aula Mayor del Edificio Isabel Brown Caces.

Una imperdible invitación para disfrutar de la tradición musical con danzas y cantos que traen de vuelta a la destacada folclorista chilena Margot Loyola extiende “Los Históricos del Barón”, agrupación que por más de 40 años ha conservado y difundido las raíces musicales nacionales.

La presentación está enmarcada en la Temporada de Conciertos 2019 del Instituto y Conservatorio de Música, IMUS, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PUCV, y se realizará el día el viernes 6 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Aula Mayor del Edificio Isabel Brown Caces, IBC, ubicado en Avenida Brasil N° 2241, Valparaíso, con entrada liberada.

Así lo dio a conocer Victoria Botto, bailarina del conjunto y secretaria de Dirección de IMUS, quien indicó que el grupo está cien por ciento conformado por personas que trabajaron directamente con Margot Loyola, “todos profesionales de las más diversas áreas, profesores e ingenieros titulados de la Universidad Católica. Ella conformó el grupo donde trabajaban, que se encontraba en Barón, cuando se formó la Escuela de Música en el año 1980 o 1981. Estas personas ya venían trabajando con ella desde el año 1976. Es una agrupación que tiene más de 40 años. Si yo llegué en 1981. Por eso se llaman “Los Históricos del Barón, porque partieron allí”.

La bailarina cuenta que, para ese entonces, “ensayábamos en el Aula Beethoven, que actualmente lleva el nombre de Margot Loyola en su honor, que se encuentra acá, en el Instituto de Música de calle Pilcomayo. Nos juntábamos los días jueves, de 7 a 9 de la noche, y los días sábado, todo el día. Antes, en Barón, había una sala grande donde se practicaba”, recuerda Victoria.

En cuanto al repertorio, señala que “Los Históricos del Barón” interpretamos toda la gama de música tradicional, porque la idea es conservar las raíces, lo que ella enseñó en forma directa. Se trata de traspasar todas sus investigaciones y enseñanzas hacia las nuevas generaciones”, resume.

A su vez, Victoria no deja de expresar su admiración por Margot Loyola. “Es la mujer más completa que he conocido, porque era cantante, tocaba el piano y la guitarra, enseñaba las danzas; es decir, otra como ella no creo que vaya a haber”, indica emocionada.

Asimismo, la integrante de la tradicional agrupación musical porteña explicó que el programa está conformado en tres partes, la primera trae danza de salón, después viene una segunda parte con bailes de la zona central y termina con danzas del Loa. “Actualmente, la agrupación está conformada por 19 personas entre músicos y bailarines. Los invito a todos para el día viernes 6 de septiembre a las 19:30 horas. Va a ser un lindo espectáculo que se hace con todo cariño y es una tradición que forma parte de la Temporada de Conciertos de la Universidad Católica de Valparaíso y es un cierre, luego de haber terminado en 2018 las celebraciones del centenario del natalicio de Margot Loyola”, puntualizó Victoria Botto.

LOS HISTÓRICOS DEL BARÓN

“Los Históricos del Barón” es una agrupación que nace en el año 2013 y está compuesta por exintegrantes del Conjunto Folklórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que por largos años estuvo a cargo de la destacada folklorista, investigadora y maestra, Margot Loyola, junto al profesor Osvaldo Cádiz. Uno de los objetivos primordiales de esta agrupación es conservar, difundir y mantener viva la herencia cultural y artística legada por la Maestra.

Su nombre surge como reconocimiento a la antigua sede de la Escuela de Música de la PUCV que estaba ubicada a un costado de la Iglesia de San Francisco en el Cerro Barón de Valparaíso.