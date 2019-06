Villa Alemana: Alcalde Sabat presenta querella por casos de acoso sexual en la comuna

Fotografía de Luis Collao

Este miércoles 5 de junio, José Sabat, alcalde de Villa Alemana, se dirigió al Juzgado de Garantía para interponer una denuncia por el delito de acoso sexual, hecho que afecta a varias mujeres de la comuna, incluyendo una menor de edad.

Las 4 víctimas identificadas hasta ahora, pertenecen a los sectores del Patagual, Quebrada Escobares y Villa El Carmen de Peñablanca,cuyos casos fueron denunciados previamente en la Sexta Comisaría de Villa Alemana y en la PDI.

Al salir del juzgado, Sabat señaló que ante los hechos “nosotros nos hemos visto en la obligación de hacer esta querella para que se identifiquen a los individuos. Este hecho es delicado y grave, y como afecta a la familia, estamos esperanzados en que las investigaciones de las distintas policías tendrán a los responsables prontamente tras las rejas”.

En tanto, una de las víctimas, María Fernanda Ternicier, aseguró que el individuo se trasladaba en un auto rojo cuando sufrió el ataque, señalando que “iba caminando de la mano con mi hijo cuando el auto se me acercó, el tipo me hizo un par de preguntas, después de eso, me dijo que subiera al auto con garabatos y cuando me di cuenta, estaba con los pantalones abajo masturbándose, por lo que me espanté y le grité a unos vecinos. Ahí se fue”.

Del mismo modo, la presidenta de la JJVV del Patagual, Mirta Montenegro, declaró que podrían existir más víctimas que han sido intimidadas sexualmente por el o los sujetos responsables, por lo que hacen un llamado a realizar la denuncia, ya que cuentan con el apoyo del municipio y las directivas de cada sector.

“Somos 3 juntas de vecinos y estamos recibiendo el apoyo de la municipalidad, pero estamos buscando más personas que se hayan visto afectadas. Sabemos que Carabineros está haciendo su parte, pero nosotros como particulares también tenemos que organizarnos para prestar apoyo y seguridad a nuestras familias”, expresa Mirta.

El municipio se comprometió a ser parte de esta denuncia de manera activa, entregando todas las pruebas que vayan recibiendo para aportar en la investigación y encontrar al o los responsables.