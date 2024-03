Viña del Mar: Centro de logística, acopio y atención a damnificados fue implementado en El Olivar.

Luego de ser un centro de operaciones del retiro de escombro, la cancha del Complejo Deportivo Municipal El Olivar pasa a tener una moderna infraestructura para acercar a los distintos servicios, entrega de ayudas y coordinaciones que necesitan los habitantes de los distintos sectores siniestrados, para la etapa de reconstrucción. Operado por el Municipio, el recinto permitirá llegar de manera más eficaz a los barrios, gracias a la donación y coordinación con Fundación Te Apoyamos.

Un centro de acopio y atención para quienes resultaron afectados por los incendios de comienzos de febrero en Viña del Mar, se implementó este viernes en la cancha de El Tamarugal, en el sector de El Olivar, donde funcionará un galpón para acopio de más de 1.000 mts2 y 30 módulos de servicio para los vecinos y vecinas de las zonas siniestradas.

Las estructuras fueron donadas por la familia Luksic y recibida por la alcaldesa Macarena Ripamonti a nombre del Municipio de Viña del Mar, que operará el centro de logística, acopio y atención para los vecinos damnificados, que funcionará por un período mínimo de tres meses.

El centro está situado en la zona de El Tamarugal, lugar estratégico escogido por el Municipio, para dar atención y apoyo a los vecinos. Así lo destacó la jefa comunal: “Este lugar fue punto de escombrera, un espacio estratégico del Municipio para acelerar los procesos de retiro de escombros y hoy se está transformando en la primera base de operaciones, servicio y atención a las personas, dentro del territorio”.

La autoridad comunal indicó que “uno de los problemas más grandes, por la misma morfología de Viña del Mar, es la sensación de que no se puede llegar a tiempo y eso es producto que las bases operativas estaban fuera del sector siniestrado. Hoy día ya tenemos la capacidad, como ya no hay escombros y hay condiciones más seguras, de instalar las bases aquí mismo, para que no sea un problema para los vecinos poder acceder a la alimentación y a la información”.

Cristina Birrell, representante de la organización que donó los recursos, explicó que la implementación donada “es una ayuda que esperamos solucione problemas logísticos para la Municipalidad. Es el segundo centro de acopio más grande de la comuna y, sobre todo, para los vecinos. Nosotros hemos estado en terreno y sabemos que era muy importante contar con un centro en el que puedan recoger todos los apoyos de privados, públicos, que esperamos también sigan llegando. Hay muchas familias que aún necesitan apoyo así que un llamado a los privados, y ayudando al sector público que sabemos necesitan mucho apoyo para sacar a estas familias adelante”.

INFORMACIÓN PERTINENTE

Ripamonti señaló que “le vamos a pedir al Gobierno que ocupe estos más de mil metros que estamos habilitando con la Fundación Te Apoyamos, que también llega en el marco del Festival como una ayuda solidaria, para poder instalar los servicios del Estado, aquí mismo en el territorio, en El Olivar, cerca de Villa Independencia, Villa Roger y de Manuel Bustos”.

Por su parte, el Municipio dispondrá de atención a Grupos prioritarios: “Esperamos poder apalancar ayudas para que hayan duplas psicosociales, para comenzar el trabajo con los niños y niñas, y la atención integral a todos los vecinos desde el propio territorio”, detalló la alcaldesa Ripamonti.

A casi un mes de la catástrofe la jefa comunal indicó que hay muchas dudas, legítimas, de parte de los vecinos porque todavía no hay información consolidada respecto del proceso de reconstrucción: “Esta es la emergencia más grande en términos de incendio que ha tenido el planeta en los últimos 15 años y las más grande en los últimos 30 en el país, y para una emergencia excepcional se necesitan medidas y respuestas excepcionalísimas”.

“Nosotros ya habilitamos los espacios y los servicios para que el Gobierno pueda llegar al territorio y empecemos a entregar información clave. Los vecinos necesitan saber cuándo se demuele, procesos que ya están avanzando, cuáles son las ayudas, cuánto tiempo se van a sostener, cuánto tiempo va a demorar la construcción de las viviendas de emergencia; necesitan información pronta, adecuada y clara, y es por eso que esta base de operaciones va a ser clave para entregar información fidedigna y, a la vez, tener un centro donde poder abastecerse para satisfacer sus necesidades”, puntualizó la alcaldesa.

El presidente de la Junta de Vecinos 1era Etapa El Olivar y presidente Agrupación de Juntas de Vecinos El Olivar, Felipe Glaser, destacó la iniciativa: “Esto nos beneficia porque vamos a tener información oportuna hacia los vecinos para entregar una tranquilidad en el proceso de reconstrucción, así que se agradece la coordinación que hoy tengan el Municipio, privados y Estado, para lograr un centro de acopio y distribución e información real y oportuna”.