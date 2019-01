Viña del Mar: La Sala Aldo Francia del Palacio Rioja exhibe cine familiar y para todo público durante enero

El Departamento de Cinematografía de la Municipalidad de Viña del Mar también tiene preparado para este mes ciclos de cine gratuitos en la Sala Aldo Francia del Palacio Rioja, ubicada en Quillota 214, Viña del Mar.

En esta ocasión, exhibirá películas para la familia a las 16:00 horas, como también, para público general a las 19:00 horas. Los organizadores se reservan el derecho de ingreso a la sala una vez completada su capacidad.

Cine Familiar

La cinta norteamericana de ciencia ficción “Ant Man”, que dirigiera Peyton Reed en el 2015 abre este ciclo de cine, el miércoles 9 de enero, a las 16:00 horas. Tras abandonar la cárcel, el ladrón y estafador Scott Lang (Paul Rudd) recibe la llamada del misterioso Dr. Hank Pym (Michael Douglas) para realizar un trabajo especial. El científico suministra al joven un traje especial, que le otorgar la capacidad de reducir su tamaño al de un bicho, al tiempo que aumenta considerablemente su fuerza. Con esta nueva arma en su poder, capaz de comunicarse con los insectos, Lang deberá abrazar su héroe interior, olvidar su pasado de delincuente y tratar de salvar al mundo de una terrible amenaza.

Para continuar con “Pan Viaje a Nunca Jamás”, película fantástica norteamericana del 2015 del director Joe Wright, el miércoles 16 de enero, a las 16:00 horas. Peter, un chico rebelde de 12 años, ha pasado toda su vida en un sombrío orfanato de Londres. Durante una noche delirante, se ve transportado desde el hospicio a un mundo fantástico de piratas, guerreros y hadas llamado Nunca Jamás. Mientras vive extraordinarias aventuras, intenta descubrir por qué su madre lo abandonó en el orfanato después de nacer. En compañía de la guerrera Tigrilla y de su nuevo amigo el Capitán Garfio, Peter debe derrotar al implacable pirata Barbanegra para salvar el país de Nunca Jamás y revelar su auténtico destino: convertirse en el héroe que será conocido para siempre con el nombre de Peter Pan.

En tanto, el film fantástico norteamericano “Mi Buen Amigo Gigante”, que dirigiera Steven Spielberg en el 2016, exhibe el martes 22 de enero, a las 16:00 horas. Adaptación del cuento de Roald Dahl sobre una niña que se alía con la Reina de Inglaterra y con un gigante bonachón para impedir una invasión de malvados colosos que se preparan para comerse a todos los niños del país.

Finaliza este ciclo de cine familiar la cinta de animación y aventura norteamericana “Alvin y las Ardillas, Aventuras sobre Ruedas”, que dirigiera Walt Becker en el 2015, el martes 29 de enero, a las 16:00 horas. A raíz de una serie de malos entendidos, Alvin, Simon y Theodore llegan a creer que Dave (Jason Lee) le va a proponer matrimonio a su nueva novia en Miami y los va a abandonar. Los tres se embarcan en un viaje para evitar que esto suceda.

Cine Público General

La película de drama comedia sueca del 2015 “Un Hombre Gruñón”, del director Hannes Holm, exhibe el viernes 11 de enero, a las 19:00 horas. Ove (Rolf Lassgård), de 59 años, es un individuo gruñón que ha perdido la fe en todo el mundo, incluido en él mismo; hasta que su visión negativa del hombre y la sociedad es puesta a prueba por una familia que se muda a la casa de al lado.

Continuando con el film de drama norteamericano “The Post, los Oscuros Secretos del Pentágono”, que dirigiera Steven Spielberg en el 2017, el sábado 12 de enero, a las 19:00 horas. En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaban relanzar un periódico local en decadencia. Juntos decidieron apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda… Historia basada en los documentos del Post que recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam.

Asimismo, la cinta de intriga norteamericana del 2017 “Asesinato en el Expreso Oriente”, del director Kenneth Branagh, presenta el viernes 18 de enero, a las 19:00 horas. Durante un viaje en el legendario tren Orient Express, el detective belga Hercules Poirot investiga un asesinato cometido en el trayecto, y resulta que todos los pasajeros del convoy son sospechosos.

La película libanesa “El Insulto”, que dirigiera Ziad Doueiri en el 2017, exhibe el sábado 19 de enero, a las 19:00 horas. Toni, cristiano libanés, riega las plantas de su balcón y un poco de agua se derrama accidentalmente en la cabeza de Yasser, palestino y capataz de una obra. Entonces estalla una pelea. Yasser, furioso, insulta a Toni. Él, herido en su orgullo, decide llevar el asunto ante la justicia. Comienza así un largo proceso en el que el conflicto tomará una dimensión nacional, enfrentando a palestinos y cristianos libaneses.

El film bélico francés del 2014 “Lejos de los Hombres”, del director David Oelhoffen, será proyectado el viernes 25 de enero, a las 19:00 horas. Argelia, 1954, en medio del duro invierno, Daru (Viggo Mortensen), un profesor francés, acepta de mala gana escoltar a Mohamed (Reda Kateb), un hombre acusado de asesinato, a través de las montañas Atlas para que se enfrente a juicio. Perseguidos por individuos que reclaman la ley de la sangre y por colonos revanchistas, los dos personajes se rebelan. Juntos lucharán para recuperar la libertad.

Concluye este ciclo de cine público general con la película de drama norteamericana “Dunkerque”, que dirigiera en el 2017 Christopher Nolan, el sábado 26 de enero, a las 19:00 horas. Año 1940, en plena 2ª Guerra Mundial, en las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de los cuerpos británicos y franceses se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca.