Viña del Mar ya cuenta con sus playas habilitadas para el verano

Armada inauguró temporada bajo el lema “Todos somos salvavidas”.

Totalmente habilitadas y con todos los requerimientos que exige la autoridad marítima se encuentran las 16 playas de Viña del Mar, para que los viñamarinos y turistas puedan disfrutar de sus atributos con seguridad.

Así lo destacó la alcaldesa Virginia Reginato en la inauguración nacional de la temporada de playas 2018-2019, de Plan Nacional de Protección Civil de Playas y Balnearios que implementa todas las temporadas la Armada de Chile, bajo el lema “Todos somos salvavidas”.

La actividad se realizó en el Muelle Vergara y fue encabezada por el Ministro de Defensa, Alberto Espina junto al subsecretario para las FFAA, Juan Francisco Galli, y al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Contraalmirante Ignacio Mardones.

El secretario de Estado recalcó que para evitar posibles accidentes, “la Armada ha implementado este plan que destina mucho personal y recursos para cumplir con su objetivo de prevención”, dijo, agregando que el llamado a las personas es a ser cuidadosas, a que no arriesguen sus vidas ingresando al mar en forma temeraria o bajo la ingesta del alcohol y que siempre está disponible el fono 137 de emergencias marítimas.

Por su parte, la jefa comunal subrayó que “lo más importante es que los bañistas respeten las indicaciones para evitar accidentes en el mar y por tanto el llamado es al autocuidado, para que las playas sean un lugar para disfrutar, hacer deporte y compartir con la familia, de manera segura”.

Simulacro

En la ocasión se efectuó un rescate simulado de bañistas en peligro de inmersión, para demostrar el completo despliegue que realiza la Autoridad Marítima por aire y mar en estos casos de emergencia.

Al respecto, el contraalmirante Ignacio Mardones comentó que “cuando un salvavidas, algún medio marítimo o un particular, rescata a un ser humano en riesgo de ahogarse, están sacándolo de un real peligro de muerte y ello debiera ser un golpe a la conciencia de los que por cualquier razón, perdieron el respeto por su propia vida y a su vez, una lección para quienes desean continuar disfrutando de las playas. Por ello, no dejaremos de insistir que no hay mejor medio para evitar accidentes en el borde costero que la autoprotección”.

Para atender las potenciales emergencias, la Directemar, tiene disponible en todo el territorio nacional, donde hay 914 balnearios y 55 son aptos para el baño: 91 embarcaciones, 26 motos, 15 helicópteros, 7 aviones, 179 vehículos, 2.615 funcionarios, 938 salvavidas y 37 nadadores de rescate

Desde el punto de vista estadístico, durante la temporada estival 2017-2018 hubo 270 personas involucradas en emergencias marítimas, siendo la cifra más baja desde el año 2009, y de la cual el 86% se rescató ilesa, registrándose 14 fallecidos y 2 desaparecidos.

Cabe destacar que continua vigente la aplicación para celulares, “Playas Habilitadas”, en la cual se puede encontrar toda la información sobre los balnearios por regiones, y a la vez, alertar en forma rápida, a través del número 137, las emergencias marítimas que puedan ocurrir.