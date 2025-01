Viña2025: Con rock anglo se completó la parrilla de artistas del Festival de Viña del Mar.

Los nuevos confirmados son “Incubus” y “The Cult”. Ambas bandas son consideradas verdaderos íconos del rock en el mundo y se presentarán por primera vez en el Festival de Viña del Mar el jueves 27 de febrero.



Este viernes 20 de diciembre, al medio día, la organización del 64º Festival de la Canción de Viña del Mar dio a conocer a los dos últimos artistas que completan el line up del certamen que se llevará a cabo desde el domingo 23 hasta el viernes 28 de febrero de 2025 y que ya cuenta con más de 55 mil entradas vendidas.

Incubus y The Cult se unen oficialmente al resto de estrellas de la música y figuras de la comedia que se darán cita en la Quinta Vergara este verano.

Incubus es una banda formada en 1991 en una pequeña ciudad llamada Calabasas perteneciente al Estado de California, Estados Unidos. Definen su música como rock alternativo y nu metal, que a la vez combina elementos del heavy metal, hip hop, funk y grunge.

La banda integrada por Brandon Boyd (voz), Mike Einziger (guitarra, piano, coros), José Pasillas (batería), Chris Kilmore (teclados) y Nicole Row (bajo), se caracteriza por sintonizar en conjunto un intercambio creativo entre los músicos y que en vivo, son capaces de transmitir a las audiencias al más alto nivel. Hasta la fecha, el quinteto ha vendido más de 23 millones de álbumes en todo el mundo y obtenido docenas de certificaciones multiplatino y platino por millones de reproducciones en plataformas digitales. Incubus logró seis debuts consecutivos en el Top 5 del Billboard 200 y han sido cabezas de cartel de importantes festivales como BottleRock, Ohana, Lollapalooza y Rock In Rio, además de realizar shows en los principales recintos arena del planeta.

En 2021 celebraron el vigésimo aniversario de su disco “Morning View”, considerada una de sus obras fundamentales y que fue celebrado con una transmisión en vivo a nivel mundial.

Sus canciones más destacadas son “Aqueous transmission”, “Nice to know you”, “Are You In”, “Whis you were here”, “Stellar”, “Pardon me” y “Drive”, entre muchas otras.

En la actualidad, Incubus viene desarrollando una gira internacional interpretando el disco “Morning View XXIII” (publicado este año), que es la reedición del famoso álbum lanzado en el año 2001.

Por su parte, los ingleses de The Cult, serán la otra banda que también estará presente en el certamen viñamarino. Los británicos surgen en 1983 y en sus cuatro décadas se han posicionado como el gran exponente del post punk gótico, con sencillos como “She sells sanctuary”, “Love removal machine”, “Spiritwalker” y “Rain”, entre otros. Su undécimo disco “Under the Midnight Sun” fue editado el 2022 y con él marcaron su regreso tras varios años alejados de los estudios de grabación.

Sin lugar a dudas, The Cult es la banda más emblemática del post punk británico y definidos en su momento como verdaderos conquistadores musicales del mundo con su particular propuesta. Diez discos componen el material discográfico de esta agrupación liderada por su vocalista Ian Astbury y el guitarrista Billy Duffy quienes dejarán en claro la historia musical que arrastran y de la cual será testigo el público del Festival de Viña del Mar 2025.

“El Festival de Viña siempre debe tener una parrilla en el que todas las personas se sientan representadas, confirmando estas importantes bandas de rock, nos vamos poniendo al día con diversas generaciones que crecieron con este estilo de música, que tenían este anhelo que me hacían saber constantemente. Debemos continuar impulsando y cuidando este patrimonio del país, recientemente premiado internacionalmente, que permite potenciar el desarrollo turístico y económico de Viña del Mar”, afirmó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Incubus y The Cult se unirán a las estrellas musicales que actuarán este año en el festival latino más grande del mundo, encabezadas por Marc Anthony, Myriam Hernández, Morat, Carlos Vives, Duki, Bacilos, Ha*ash, Sebastián Yatra, Carín León, Eladio Carrión y Kidd Voodoo.

Viña 2025 se llevará a cabo desde el domingo 23 hasta el viernes 28 de febrero de 2025, siendo el primer año bajo la producción de Megamedia y Bizarro Live Entertainment. El Festival será transmitido a través de Mega y Mega Go. La plataforma Disney+ lo lleva a toda Latinoamérica y Billboard a través de su sitio web con especiales y contenido exclusivo al resto del mundo.