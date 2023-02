Vuelve después de 8 años a Viña del Mar el torneo ATP con un programa de eventos enfocados en la educación e inclusividad

Challenger se disputará entre el 12 y 19 de marzo en Club Unión y se complementará con clínicas deportivas que se realizarán en distintas comunas de la región.

Entre el 12 y 19 de marzo, Viña del Mar será sede del torneo de tenis ATP Challenger que incluye el primer programa de eventos deportivos enfocado a la educación e integración social en la región, permitiendo además extender la temporada estival y dinamizar la economía local, destacaron la alcaldesa Macarena Ripamonti y el Gobernador Rodrigo Mundaca, durante el lanzamiento del torneo que de esta categoría no se hacía desde el 2014 en la comuna.

Este se desarrolló en el marco de una clínica deportiva en las canchas del Complejo Deportivo Jonathan Araya de Forestal y fue encabezado por la ministra del deporte Alexandra Benado, además del gobernador regional, la alcaldesa y el director agencia viñamarina HGA Group, Hans Gildemeister, junto al presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías y al director del Instituto Nacional del Deporte, Israel Castro.

La ministra manifestó su satisfacción por este torneo: “No es solamente un challenger de alto rendimiento para el tenis internacional, sino que además vamos a tener muchas clínicas deportivas en diferentes comunas de la región, ya que a través del deporte podemos hacer cohesión social, llegar a niños, niñas y adolescentes que a lo mejor nunca han tocado una raqueta”.

CIUDAD PREPARADA

La alcaldesa destacó la realización de este torneo ATP en Viña del Mar: “Estamos muy preparados. Llevamos 17 meses de trabajo y se han realizado 57 eventos de diferentes características. Hemos logrado tener experiencia en cómo preparar la ciudad en torno a eventos deportivos como fue el año pasado la coproducción del municipio con la Copa Davis y hoy, con el apoyo del Gobierno Regional, muchos municipios que son altamente postergados de la región van a poder recibir deportistas e iniciar clínicas deportivas y eso es maravilloso”, precisó.

Asimismo, la jefa comunal comentó que este tipo de evento influye positivamente en la reactivación y el dinamismo de la economía local. “Son fundamentales para la ocupación hotelera, para el rubro gastronómico, entonces, esto tiene que seguir haciéndose porque son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad”.

CENTRALIDAD EN EL DEPORTE

El Gobernador Regional sostuvo que pese a las dificultades que surgieron para financiar el torneo, el objetivo de realizarlo se cumplió para poner la centralidad en el deporte.

“Aquí gana la región. Vamos a extender la temporada estival hasta el 19 de marzo y lo más importante: vamos a tener clínicas deportivas en comunas tan vulneradas y alejadas como La Ligua, Catemu, Limache Cartagena, etc., en qué actividades de esta naturaleza no llegan”, dijo.

Mundaca señaló que “el propósito es dejar escuelas montadas y que sean el puntapié para que el deporte sea la piedra angular para el desarrollo y una vía de oportunidades para una mejor vida y el buen vivir para niños, niñas y adolescentes de la región”.

OPORTUNIDAD A JÓVENES

El ex tenista y director del torneo Hans Gildemeister comentó que el tenis “ya no es un deporte de élite, es un deporte masivo, le ha dado las mejores satisfacciones al deporte chileno. El tenis va a ser clave para poder apoyar a los chicos y chicas de las distintas comunas para que puedan tener acceso al tenis inclusivo, social”.

Gildemeister agregó que una de las primeras tareas será convertir a Viña en la sede del tenis de la región. “Para eso vamos a mejorar estas canchas del Polideportivo (Jonathan Araya) y eso significa cambiar la reja, demarcar la cancha y poner redes profesionales”, puntualizó.