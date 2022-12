Yoys cierra el 2022 con su nuevo sencillo y videoclip “Amada Primavera”

“Me faltaba agradecer a las estaciones del año, porque cada una ha hecho algo hermoso en mi vida, me enseñan cada año a vivir mejor”, explicó la artista.

Ya está disponible en Spotify y las diferentes plataformas digitales el nuevo single de la compositora y cantante nacional, Yoys, titulado “Amada primavera”, canción que además cuenta con su videoclip oficial en Youtube. En esta entrega, la artista agradece a las estaciones del año, partiendo por la mencionada en el nombre del single, por estar con vida y disfrutar de esta nueva etapa, luego de haber sufrido un complejo episodio de salud que la tuvo en coma casi dos meses en coma.

Sobre este sencillo, la artista detalló que “siempre busco la forma de agradecer la oportunidad que me dieron de volver a vivir lo que siempre quise en mi vida, mi libertad de ser. Y me faltaba agradecer a las estaciones del año, porque cada una ha hecho algo hermoso en mi vida, me enseñan cada año a vivir mejor”.

Agregó que “comienzo con mi ‘Amada primavera’ porque en sus tiempos pasé lo peor de mi vida. Quise hasta matarme, ya no podía más y el virus que respiré en esos tiempos me dejó en coma soñando cómo volvía, florecía y volvía a nacer como cada primavera. Describo esta canción como la señal que muchos necesitan escuchar para soltar las cadenas y dejarse llevar por sus sueños”.

Cabe mencionar que este sencillo fue producido por Aldo Jarufe de Instinto Music, mientras que el videoclip contó con la dirección de José Miguel Alvarado de Leonel Films. De esta manera Yoys cierra el 2022, con otros cuatro singles agendados para presentarlos durante el 2023.

