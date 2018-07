[Comunicado Público] Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares tras reciente aprobación unánime en general del proyecto que Modifica Código de Aguas respecto de glaciares

El martes 10 de julio el pleno de la Cámara de Diputados votó a favor de la idea de legislar ante el proyecto que modifica el Código de Aguas para impedir derechos de aprovechamiento de aguas sobre glaciares y que además define qué son y establece prohibiciones de actividades en ellos. En el pleno surgieron indicaciones al proyecto, retornándolo a la Comisión de Medio Ambiente para su revisión.

Ante lo acontecido hoy, como comunidades manifestamos lo siguiente:

1-Valoramos ver plasmada en la discusión del Pleno de la Cámara de Diputados, una transversal y sentida preocupación por la real y urgente protección de los glaciares, en la cual el apremio no sólo remite a protegerlos por su gran valor como belleza natural sino que se ha comprendido extensamente que son fuentes de agua y que de éstas depende la vida de cientos de comunidades y que protegerlos significa defender los derechos humanos básicos de las actuales generaciones y las futuras. Lo anterior es reflejado por la votación unánime; 142 votos a favor. Consideramos que esto se debe al avance de las demandas del movimiento socioambiental; siendo las comunidades las que hace más de 15 años han levantado esta demanda.

2- Dado los serios y graves errores en el proyecto, de los cuales ya hemos alertado a los parlamentarios, mantenemos nuestra distancia con el mismo. Nuestra postura se basa en la responsabilidad y se define a partir de nuestra identidad: somos comunidades que coexistimos con los glaciares y su entorno, los cuales están siendo afectados desde hace años. Por lo tanto, no podemos permitir leyes que no protejan a todos los glaciares y sus ecosistemas y que luego nos perjudiquen. En ese sentido, coincidimos con lo expuesto el día de hoy en el pleno por la diputada Camila Vallejo quien mencionó algunos de estos errores indicando además que de no cambiarse la definición de glaciares “estaremos protegiendo unos glaciares pero a otros estaremos permitiendo legalizar su intervención”.

3- Valoramos con fuerza que en las dos sesiones de discusión de este proyecto se haya indicado y explicitado de manera transversal, sin tapujo y con fuerza al real responsable y artífice de que al día de hoy este país que contiene más del 90% d los glaciares de Sudamérica no cuente con una ley que proteja a sus glaciares y ecosistemas: El Consejo Minero. Creemos que ya es no es posible dilatar la decisión de cambiar la matriz económica del país, y por tanto comprender que aparte de que la minería no es el real sueldo de Chile, ésta nos está trayendo más problemas que beneficios, y amenaza realmente nuestro futuro como pueblo.

4- Así mismo, destacamos las intervenciones de aquellas/os diputados[1] que reconocieron que éste no es el mejor proyecto, que no cumple con la demanda de las comunidades que se levanto hace más de una década, que es deficiente, perfectible e incluso derechamente un mal proyecto, como expuso el diputado Schilling en la pasada sesión del 03 de julio, pero que dado el actual contexto de depredación y destrucción en el que se están viendo implicados los glaciares, es lo mínimo que se puede hacer. Por tanto, si bien se aprobó la idea de legislar, tanto la Nueva Mayoría como el Frente Amplio votaron recalcando que el proyecto debe mejorarse en la Comisión de Medio Ambiente vía indicaciones.

5- Satisfechos estamos de que la sociedad chilena en su conjunto y también de manera transversal en estas semanas a propósito de la noticia del retiro del proyecto del “(des) protección glaciar de Bachelet” por parte del actual gobierno, esté expresando su preocupación por los glaciares y la falta de protección de los mismos, sin embargo cabe recordar que dicho proyecto fue hecho de mano del Consejo Minero y finalmente era peor a que tener ley. Este legaliza la intervención y destrucción de los glaciares (Ver Comunicado y videos[2])

6- Las comunidades y movimientos sociales no podemos por esencia, dignidad y responsabilidad, trabajar en la lógica de la medida de lo posible. Tampoco podemos creer de buenas y primeras que tras la discusión de vuelta en la Comisión saldrá un proyecto que no nos amenace de alguna forma. Sin embargo valoramos las declaraciones de que así suceda, somos los más interesados en lograr la protección de nuestros glaciares y sus ecosistemas y por tanto seguiremos este proceso muy de cerca y solicitaremos ser escuchados. Es momento entonces de juntarnos y exigir todos juntos la protección total de nuestros glaciares y sus ecosistemas.