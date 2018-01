El surf latinoamericano es protagonista en Viña del Mar

Desde este jueves 4 y hasta el martes 9 de enero se realiza primera fecha de los circuitos nacional y latinoamericano.



Con la participación de los mejores raiders nacionales y del continente desde este jueves y hasta el próximo martes 9 del presente se desarrollará la primera fecha del Circuito Nacional de Surf y del Circuito Latinoamericano de Surf Alas “ Viña del Mar Pro 2018”, en el Quinto Sector de Reñaca.

El lanzamiento oficial de estos eventos, que cuentan con el apoyo de la municipalidad de Viña del Mar, se realizó en el citado balneario y fue encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato junto al seremi del Deporte;Leandro Torres, el presidente del Comité Olímpico de Chile; Miguel Ángel Mujica, la presidenta de la Federación Chilena de Surf; Paula Muñoz, y el director de la Casa del Deporte; Javier Aravena.

La alcaldesa Virginia Reginato dio la bienvenida a Viña del Mar a los deportistas, destacando la importancia que tiene para la Ciudad del Deporte que tanto el Circuito Nacional como el Alas se inicie la Ciudad del Deporte.

“Para Viña del Mar es muy importante que la temporada de surf nacional y latinoamericana comiencen aquí, pues estos dos eventos convierten a Reñaca en el epicentro de esta disciplina. Estos torneos reunirán a más de 350 raiders, quienes demostrarán todas sus cualidades y se esforzarán por lograr los primeros lugares en estas justas deportivas”, señaló la jefa comunal viñamarina.

Agregó que “Son dos grandes eventos deportivos que reafirman la calidad de las actividades que se insertan en el calendario elaborado por la Casa del Deporte para este verano 2018. A los que quiero invitar a presenciar a todos los viñamarinos y a quienes pasan sus vacaciones en nuestra ciudad”, puntualizó la alcaldesa Virginia Reginato.

El organizador del certamen, Juan Pablo Barrientos agradeció el apoyo que el municipio viñamarino, a través de la Casa del Deporte, entrega al torneo, al igual que a las empresas auspiciadoras.

En tanto, el presidente de Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica destacó “Que el surf ya es un deporte olímpico y, por tanto, para Tokyo 2020 estoy seguro que Chile tendrá representantes por el trabajo desarrollado en esta disciplina. Lo de este fin de semana es un clasificatorio para los Panamericanos de Lima 2019 y por eso tiene todo nuestro apoyo.”

En tal sentido la presidenta de la Federación Chilena de Surf manifestó que “Reñaca es una buena opción para acoger este deporte en los Panamericanos de Santiago 2023 y la posibilidad también de hacer un Mundial, que es una de nuestras metas”.

TORNEOS

La primera fecha del Circuito Nacional de Surf Viña del Mar Pro 2018 se disputará en las categorías Sub 14, Sub 16, Junior Varones y Damas (Sub 18) y Open Damas y Varones, participando figuras como Nicolás Vargas, Maximiliano Cross, Manuel Sellman, Guillermo, Lorena Fica, Jessica Anderson, Danilo Cerda, Roberto Araki, Natalia Escobar y Pomare Tepano.

En tanto el “ALAS” se disputará en las categorías: Surf, Open Varones y Damas y Open Junior, interviniendo deportistas de 12 países. En esta oportunidad operará como clasificatorio para el Panamericano Lima 2019, que a su vez entregará cupo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.