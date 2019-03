Viña del Mar: Con un minuto de silencio por víctimas de Femicidio se conmemoró el Día de la Mujer

Acto fue presidido por Intendente Regional Jorge Martínez quien dijo sentirse triste por los sucesos vividos en Quintero.

El acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se efectuó en los jardines del Palacio Rioja, comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de femicidio que han ocurrido en el país y en la región.

El saludo inicial estuvo a cargo de las secretarias regionales ministeriales de la Mujer y la Equidad de Género Valentina Stagno y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Constance Harvey que recordaron a las mujeres que hicieron historia en este país y que quedaron refrendadas en un video.

Particularmente el intendente regional Jorge Martínez, que presidió este acto, dijo sentirse muy triste a raíz de los sucesos ocurridos en Quintero que terminaron con la vida de Carolina Muñoz, informando de la interposición de una querella criminal en contra del autor de este crimen, además de comentar los sucesos que rodearon su muerte, ya que estuvo presente en la audiencia de formalización.

Ante mujeres de Viña del Mar, que representaban a distintas organizaciones sociales, culturales y artísticas encabezadas por la alcaldesa Virginia Reginato el intendente dijo que “Hoy día tenemos plena conciencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, desde la violencia física a la sicológica, económica y cultural. En esta conmemoración triste espero que no olvidemos el eje central, y es que los hombres no tenemos un milímetro, una cuota más de dignidad, ni de inteligencia ni de capacidad, ni de poder que las mujeres. Y me siento orgulloso de que en el Gabinete Regional de ocho gobernadores seis sean mujeres y que la mayoría de las seremis sean mujeres y por eso lo hemos hecho bien. Pero hay que ponerlo en valor, hay que destacarlo, hay que sentirse orgulloso”.