94 nuevos casos de COVID-19 en la región: Autoridades dicen estar en peor escenario y hacen llamado a extremar medidas

Este miércoles 13 de mayo, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, junto al Intendente Regional, Jorge Martínez, y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez; entregaron su balance con respecto al manejo de la emergencia para combatir al COVID- 19.

Actualización de cifras

Respecto al balance regional, se informó de 94 casos nuevos confirmados. De los cuales 15 son asintomáticos. Por lo tanto, tenemos un total de 1.123 personas positivas en nuestra región.

A la fecha, se han recuperado en total 200 personas, y se han recuperado 9 casos: 5 hombres y 4 mujeres de nacionalidad chilena, 2 casos de Viña del Mar, 2 de La Cruz, 2 de Limache, 2 de Quillota y 1 de San Antonio. Se han descartado a la fecha 13.757 casos sospechosos.

Actualmente permanecen 24 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, estables dentro de su gravedad y en las últimas 24 horas se han realizado 298 test.

En total hay 24 personas y se sumó un nuevo deceso. Se trata de un hombre de Valparaíso, tenía 87 años y antecedentes de enfermedades crónicas y cardiovasculares. Falleció en el Hospital Naval.

De los 94 nuevos casos, 92 son chilenos y 2 extranjeros; 51 son hombres y 43 son mujeres y son de las siguientes comunas:

23 de Valparaíso

16 de San Antonio

11 de Viña del Mar

7 de Quilpué

6 casos de Villa Alemana

6 de Limache

3 de El Quisco

3 de Algarrobo

2 de Santo Domingo

2 de Llay Llay

2 de San Felipe

1 de Panqueque

1 de Casablanca

1 de Quillota

1 de Cartagena

1 de Cabildo

1 de La Cruz

7 casos de la región metropolitana (personas que presentaron testeos en su fuente labora).

“A principios de abril habíamos estimado que, a fines de mes, llegaríamos a los 600 casos y esto se produjo. En la tercera semana de abril, estimamos que en la tercera semana mayo íbamos a tener en un buen escenario con 800 casos y en el peor de los escenarios 1400 casos. Lo que estamos viendo en el día de hoy es el peor escenario. ¿Y por qué está pasando esto?, porque si bien se han tomado medidas más restrictivas, por otro lado, las personas también se han relajado, no le están tomando el peso real de lo que puede provocar el COVID-19”, agregó el Seremi, Álvarez.

La autoridad sanitaria enfatizó en que se debe estará alerta indicando que “insistimos en que, si usted presenta algún síntoma respiratorio, llame a Salud Responde 600 360 7777 o acuda a centro de salud más cercano, porque no queremos lamentar el día de mañana el fallecimiento de una persona que consultó tarde. Siga las recomendaciones de las autoridades: si no es necesario salir, no lo haga, si hay que hacer alguna compra de abastecimiento que salga las personas que no pertenezca al grupo de riesgo para evitar la exposición. Lavarse muy bien las manos de forma frecuente con agua y jabón, mantenga la distancia social y por favor ocupe mascarilla en los lugares públicos cerrados”.

Cordón Sanitario en San Antonio

En tanto, en la provincia de San Antonio se implementará un cordón sanitario, según indicó el Intendente Martínez, debido a la preocupación de las autoridades y por lo sucedido en el Hospital Claudio Vicuña, lugar en que se desarrolló un brote significativo en términos de velocidad de propagación y cantidad de casos activos.

Dicha medida consiste en que “nadie entra ni nadie sale, a partir de este viernes a las 22.00 horas.Solamente van a poder transitar a través de este cordón sanitario aquellas personas, como por ejemplo funcionarios de salud, aquellas personas que son parte de la cadena logística, como también los que trabajen en un servicio de utilidad pública, las cuales van a tener que solicitar los salvoconductos individuales o colectivos, a través de la página comisaria virtual o acercarse a la unidad de carabineros más cercana”, dijo el Seremi de Salud, Francisco Álvarez.

En estas dos semanas se han presentado dos nuevas medidas restrictivas las que se van a seguir incrementando de acuerdo a lo indicado por las autoridades. En primer lugar, el viernes pasado, a partir de las 10 de la noche entraron en vigencia seis aduanas sanitarias para proteger el contagio de otras regiones que tienen una alta incidencia de casos.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer, en los 25 puntos de control sanitario, fueron controladas 27.155 personas, 397 buses y 13.926 vehículos. Se cursaron 11 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena, 33 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y 342 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las autopistas ayer ingresaron 16.272 y salieron 17.692 vehículos de la región.

Con respecto, al control de segundas viviendas, la patrulla móvil, efectuó fiscalización de 15 viviendas y 9 controles de identidad, cursándose 2 sumarios sanitarios.

En cuanto al control de cuarentena, se fiscalizaron 69 viviendas, detectándose 1 incumplimientos de cuarentena obligatoria, en Valparaíso.

Con respecto al toque de queda, hubo 106 infractores. Dichos infractores son 52 de la Provincia de Valparaíso, 18 de Quillota, 11 de Marga Marga, 10 de Petorca, 10 de San Antonio y 5 de San Felipe de Aconcagua.

Seguridad

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic envió un mensaje directamene a los habitantes de la región: “queridos habitantes de Valparaíso, vienen tiempos difíciles, es lo que llamaríamos en la Armada, Estado Nº1 que significa simplemente dar el mejor esfuerzo para cumplir la misión. La misión es evitar el contagio del coronavirus para evitar muertes, de eso estamos hablando”, indicó. “Ahora, necesitamos más que nunca de usted”, finalizó.

También, aclaró que él no ha nombrado a ningún Delegado para la Seguridad Nacional en Viña del Mar, más bien aclaró que ha designado un Delegado del Jefe de Defensa para todas las comunas de la región (38).

“Esta instancia, es con el propósito de canalizar las inquietudes de los alcaldes que están relacionadas con las tareas de la defensa y no reemplazan las instancias de coordinación y contacto con los señores Gobernadores Provinciales, ni con el Intendente Regional. Por lo tanto, quiero señalar, categóricamente que el Orden Público y la Seguridad siguen estando a cargo de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para estos fines”.