AGRADIS inició programa para fortalecer la atención integral de salud en Quintero y Puchuncaví

La Corporación de Ayuda a Personas con Capacidades Diferentes AGRADIS, dio inicio oficial al proceso de su programa para el fortalecimiento de la atención integral de salud de personas mayores Quintero y Puchuncaví, que se podrá ejecutar a través del programa de transferencia ejecutado desde el Gobierno Regional de Valparaíso, que contó con una inversión de 405.680 millones de pesos para materializar esta iniciativa que tiene como objetivo contribuir a disminuir las listas de espera en determinadas áreas de la salud de pacientes de estas comunas.



El año 2022 el Gobierno Regional de Valparaíso entregó convenios de colaboración y transferencia de recursos para la ejecución de Programas de Transferencia a 22 organizaciones e instituciones, que tras la aprobación del Consejo Regional permitirá desarrollar, ejecutar y proyectar líneas estratégicas de este Gobierno Regional.



El Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca señaló que “estos programas responden básicamente al programa de Gobierno Regional que me toca encabezar; un programa que pone la centralidad en hacer de la región de Valparaíso una región de derechos, en el ámbito de la vivienda de la habitabilidad, el transporte, la movilidad, los grupos propietarios, niños, niñas y adolescentes, mujeres cuidadoras, personas, mujeres y hombres con capacidades diferentes. Este es uno de los programas más emblemáticos para el Gobierno Regional es probablemente el que refleja con mayor exactitud o que significa hacer de la política pública o poner la política pública al servicio precisamente de las personas que más lo necesitan”.

Los Programas de Transferencias permiten potenciar el desarrollo de la política pública regional, a través de las líneas temáticas en Desarrollo Social – Cuidados y Grupos prioritarios, en Medio Ambiente – conservación y gestión hídrica, y Fomento productivo y desarrollo de economías locales y regionales en diversos rubros y localidades. Además, permitirán beneficiar a 450 mil personas y generarán cerca de 300 puestos de trabajo en la región.



Específicamente el programa de AGRADIS, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que habitan en las comunas de Quintero y Puchuncaví, a través de la atención y rehabilitación física, psicológica, terapia ocupacional, apoyo y guía social. Claudio López, presidente de AGRADIS señaló que “este programa primero que todo tiene una duración de dos años en el cual se divide en tres hitos principales: infraestructura, donde se implementan los espacios para poder dar mayor cobertura con esta mayor carga de profesionales, de usuarios de las comunas de Quintero y Puchuncaví, está el área de inversiones de infraestructura y de compras de equipos y materiales de última tecnología que son pioneros en la región y en el país, estamos hablando de equipos de realidad virtual, cámaras hiperbáricas, una habilitación de un equipo posterior de rehabilitación cardiovascular y equipo de fisioterapia, elementos que hoy día tienen un costo muy elevado y hoy día solo están en el ámbito privado. El otro ítem está en la contratación de profesionales va a haber más kinesiólogos, fonoaudiólogo, terapeuta educacional, psicólogos, trabajador o trabajadora social que nos van a permitir lograr esta cobertura y disminuir la lista de espera en la atención pública de salud en los grupos establecidos”.



Cabe destacar que esta agrupación cumple 30 años ayudando a la comunidad y con este programa podrán ampliar su cobertura de atención. “Esto nació por un grupo de voluntarios, casi todas dueñas de casa que colaboraban con la Teletón y se dieron cuenta que las personas de la Teletón después de adultos no tenían atención en ninguna parte ni apoyo, así decidieron hacer una pesquisa casa a casa, viendo las personas que estaban en situación de dependencia y dependencia severa, haciendo bingos y rifas con lo que compraban elementos, ayudas técnicas, bastones, burritos, sillas de ruedas y se los entregaban gratuitamente, luego se fueron formalizando y hoy día contamos con este centro maravilloso que fue construido hace casi 20 años y si uno lo proyecta en el tiempo este es un recinto totalmente inclusivo, aquí accede una silla de ruedas en todas partes. Gracias al Gobierno Regional de Valparaíso que ha confiado en nosotros , al señor Gobernador que hace unos años atrás se conmovió con nuestro servicio y que hoy día nos permite materializar un gran sueño un anhelo que tenían las voluntarias que nos han compartido no tener que realizar actividades para sustentarnos como un bingo, baratillo, plato único, y dedicarnos completamente a la labor profesional , mejorarlo en calidad , atención, capacidad y entregar una atención de calidad más oportuna y con cariño porque es lo que nos caracteriza como institución hacia la comunidad”, comentó Claudio López.