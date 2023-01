Chile y Argentina vuelven a reunirse en el XXXIII Festival Internacional Valparatango

Actividades de extensión, ciclos de cine, feria del tango y la inclusión de nuevas comunas son algunas de las novedades con que promete sorprender el tradicional certamen que volverá a realizarse en enero de 2023.

En el marco del Festival la Joya del Verano en Valparaíso, se realizará, entre el 26 y 28 de enero, el XXXIII Festival Internacional Valparatango, encuentro organizado por la Municipalidad de Valparaíso, que reúne a grandes exponentes chilenos (as) y latinoamericanos (as) en torno al tango y que este año regresa a su versión original retomando, tanto la presencia nacional, como la participación de grandes artistas internacionales en su tradicional escenario de la Plaza Cívica.

Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso hizo un llamado a toda la comunidad a ser parte de esta nueva impronta de Valparatango ad portas de su jornada inaugural. “En esta versión número treinta y tres de Valparaíso se convierte en la capital del tango en Chile, vamos a tener actividades el jueves, viernes y sábado de esta semana, tanto en el espacio público como en algunos lugares del comercio nocturno de nuestra ciudad. Queremos invitar a porteñas y porteños a disfrutar del tango estos tres días, también a aquellos que nos visitan de otras ciudades, vengan a Valparaíso porque este fin de semana va a estar muy entretenido”, señaló el edil.

Sebastián Redolés, encargado de la Dirección de Desarrollo Cultural del municipio porteño destacó el aporte del festival a la cultura porteña señalando que “El tango es un elemento que ha participado en nuestra construcción identitaria, que está presente en el corazón de miles de porteñas y porteños, que ha definido a partir de las nostalgia y de un canto plateado de cien, lo que es Valparaíso. Todo esto nos llena de orgullo y alegría y, por lo tanto, invitamos a toda la comunidad a acercarse a la trigésimo tercera versión de Valparatango que va a estar muy buena”, comentó.

Este 2023 Valparatango celebra sus treinta y tres años con presentaciones y grandes espectáculos en pleno centro de la ciudad que lo vio nacer, reuniendo ahí a destacadas (os) exponentes del tango de Chile y Argentina, congregando a su vez a representantes de las ciudades de Tucumán, San Luis, Bariloche, Godoy Cruz, El Quisco, Santiago y Valparaíso en la Plaza Cívica de Valparaíso, lugar donde la comunidad porteña podrá disfrutar junto a grandes orquestas y exhibiciones de baile desde las 18:00 hrs.

En tanto, esta nueva versión del certamen tanguero ofrecerá a los amantes del género otras instancias de participación. “Estamos muy contentos de iniciar Valparatango. Durante tres días en la Plaza Cívica vamos a tener a trece orquestas, nueve de ellas nacionales por convocatoria y cuatro de ellas provenientes de Argentina, así como también tres academias de baile, dos de ellas por convocatoria nacional y una proveniente desde Argentina. Así mismo vamos a tener clases abiertas de tango, ferias, jornadas de cine, milongas nocturnas a las 20:00 horas en locales tradicionales de la Bohemia Porteña, todas estas actividades de extensión que resitúan lo que es el tango en la ciudad de Valparaíso” señaló el encargado de cultura de la Alcaldía Ciudadana.

“Estoy emocionado no sólo porque es una actividad maravillosa, sino que para nosotros el tango es uno de los mejores embajadores o embajadoras de la cultura no sólo de Argentina sino rioplatense. El tango es la voz argentina por excelencia, y tiene esta presencia internacional que se manifiesta no sólo en países de nuestro continente si no que de todo el mundo. Estos tres intensos días el consulado va a estar presente de la mejor manera, nuestro interés es que el tango se mantenga vivo y es una alegría cuando se manifiesta en gente joven”, expresó Sebastián Molteni, Cónsul General de Argentina, ciudad invitada al XXXIII Valparatango.

Programación Plaza Cívica

Raúl Guerra y Satango (Valparaíso) abren los fuegos de Valparatango el día jueves 26 de enero, jornada en la que además el público podrá disfrutar junto a la Agrupación de Baile Artango (Valparaíso) y Armando Yunta Tango (El Quisco) . El cierre estará a cargo del Trío Anselmi-Budini-Galván con la voz del Gaucho Rivero de Godoy Cruz, Argentina.

El Viernes 27 se inicia con Cuarteto a Contramano (Santiago) seguido por las agrupaciones porteñas Compañía de Tango Estampa Porteña y Quinteto del Revés.

El broche de oro lo pondrá el trasandino Nelson Díaz directamente desde Tucumán.

El sábado 28 de enero, se vivirá la gran jornada de clausura junto a la música porteña Catalina Jiménez, Ballet Municipal de Godoy Cruz (Argentina), agrupación La Otra Esquina (Santiago), Duo Miloni/Lema (Bariloche) y, culminando esta versión número treinta tres, se presentará la Orquesta SanLuisTango desde Argentina.

Las tres jornadas se realizan en la Plaza Cívica de Valparaíso e inician a las 18:00 horas.

Milongas, cine y mucho más

Cada jornada de Valparatango estará coronada por las Milongas Nocturnas, encuentros gratuitos que inician a las 21:00 horas en locales nocturnos tradicionales de la Ciudad Puerto. El jueves 26 la cita es en La Pará Kultural (Serrano 452) con La Copa que me Debes Trío, Trío Anselmi-Budini-Galván con la voz de Gaucho Rivero, Dj Ricardo Aho. El viernes 27 la junta tanguera es El Viejo del Almacén (Av. Argentina 625) junto a Joyce Macasar e Inti González, Orquesta Maldito Tango, Dj Anibal. El sábado 28 el Club Alemán (Casilla 155, Salvador Donoso 1337) alojará la última noche a cargo de Nelson Díaz, Orquesta La SanLuisTango y Dj Anichi.

Sumado a lo anterior, este año las comunas de Casablanca y Quilpué se harán presente en el certamen integrando actividades de extensión a la programación porteña. El miércoles 25 de enero, en el Edificio Consistorial, se realizará el conversatorio «Inicios del Tango», del expositor Héctor Ángel Buzzalino. Además, la cartelera incluye ciclos de cine tanto en el Teatro Municipal de Valparaíso el 1 y 2 de febrero, como en Quilpué el 9 de febrero a las 18:30 horas en la Sede de la Junta Vecinal el Sauce (Gregoria 768). Por su parte, Casablanca también prepara sorpresas para los cinéfilos del tango en horario por confirmar.

La XXXIII versión del Festival Internacional Valparatango es financiada por el 7% FNSR de Gobierno Regional de Valparaíso año 2022 aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso.