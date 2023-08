Ahorrar, invertir y pagar deudas serán los principales usos del aguinaldo de Fiestas Patrias.

Los resultados representan un aumento con relación al sondeo realizado por Robert Half en el año 2022.

Para el 49% de los trabajadores chilenos ahorrar, invertir y pagar deudas serán las principales prioridades para usar el aguinaldo de Fiestas Patrias. Esa es una de las conclusiones de una encuesta realizada por la consultora Robert Half en la previa de las celebraciones del 18 de septiembre.

Según el sondeo, esa cifra se desglosa en un 25% de personas que dijeron que el aguinaldo servirá para ahorrar o invertir y un 24% aseguró que lo destinará al pago de deudas. Ambas cifras representan un aumento con relación al sondeo realizado por Robert Half el año pasado, donde un 18% aseguró que lo usaría para ahorro o inversión y el 20% que sería para para ponerse al día con deudas.

Los resultados también confirman un retroceso en la cantidad de personas que asegura que el aguinaldo lo destinará para celebrar las Fiestas Patrias. Del 49% que dijo que le daría ese uso en 2022, la cifra bajó al 39%.

En la visión del 79% de los encuestados, el no entregar aguinaldo es una decisión que puede provocar algún conflicto o afectar el clima laboral de la empresa. Aunque “el aguinaldo no es obligatorio y no hay ninguna ley que lo establezca, pero suele estar consolidado en las empresas y es uno de los beneficios más valorados y esperados por los trabajadores en Chile”, recordó el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.

¿Cuál es el valor del aguinaldo en 2023?

El 69% de los encuestados aseguró que recibirá aguinaldo. Lo llamativo es que se observa un retroceso en los montos, ya que en 2022 el 25% de los trabajadores aseguró que recibiría más de 150 mil pesos y este año ese porcentaje bajó al 10%. Quienes dijeron que su aguinaldo fluctuaría entre los 100 mil y los 150 mil pasaron del 22% el año pasado al 12% en la encuesta de ahora.

En los tramos más bajos, la situación se invierte. El 37% señaló que recibiría entre 50 mil y 100 pesos en 2022, mientras que esa cifra será percibida actualmente por un 56%. Finalmente, aquellos que van a recibir menos de 50 mil pasaron del 16% al 22%.

Solamente un 15% de las empresas que no entregarán aguinaldo de Fiestas Patrias propuso alguna alternativa a sus trabajadores, siendo los días libres y las gift cards las alternativas elegidas por los empleadores para suplir ese pago.