Alcaldes de la provincia de San Antonio decidieron clausurar entradas a las comunas tras propagación del Coronavirus

Alcalde José Luis Yáñez #Algarrobo



Entiendan #CuicosCuliaos y Aweonaos



En Algarrobo hay 3 Doctores

En Algarrobo no hay insumos Médicos

En Algarrobo no hay UCI

Algarrobo está desabastecido

Desde Algarrobo no van a poder volver agonizando a sus Clínicas a Santiago AWEONAOS 🤦‍♂️. pic.twitter.com/SA810i0NoD