Aprueban adquisición de camión bacheador para la comuna de Villa Alemana

Aprobación fue por unanimidad y significará una inversión municipal de más de $151 millones. Con esto el municipio cumplió con el compromiso realizado en la campaña de permisos de circulación de comprar una bacheadora en caso de aumentar el pago de estos.

El Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó por unanimidad la adquisición de un camión bacheador para la comuna por un monto superior a $151 millones, lo que permitirá al Municipio Transformador poder reparar y mejorar las calles de la comuna que se encuentren en mal estado, cumpliendo así además con el compromiso realizado en la campaña de permisos de circulación.

La alcaldesa Javiera Toledo sostuvo que “en Villa Alemana hay una gran necesidad con respecto a cómo está el estado de las calles, que no se mantuvieron por muchos años y que además se le suma la expansión inmobiliaria que generó mayor deterioro. A raíz de eso nosotros como municipio concebimos que las calles son el acceso a los derechos de nuestros vecinos y vecinas, por ahí se movilizan a las escuelas, a los Cesfam, a cada uno de sus trabajos y es el acceso a la misma comuna”.

“Nosotros nos comprometimos a hacer esta mantención que por mucho tiempo no se había realizado y adquirimos con fondos municipales, que son $151 millones para ser exactos, para comprar una bacheadora, cumpliendo de esta forma el rol que como municipio debemos, que es la de mantener los accesos viales de nuestra comuna” agregó Toledo.

Por su parte, el director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), Gonzalo Gómez, señaló que “este camión bacheador nace desde el compromiso del municipio dentro del período de los permisos de circulación, donde nos pusimos una meta la cual se cumplió con el apoyo de toda la comunidad. Una vez que nos dimos cuenta de que habíamos cumplido esa meta inmediatamente nos pusimos a gestionar los términos de referencia para adquirirlo”.

“Fue un proceso técnicamente complejo porque teníamos que ver dentro de las necesidades de la comuna como podía conversar con esto, finalmente decidimos un camión que nos permite llegar a distintos puntos, como entrar a los pasajes que hoy están bastante deteriorados, hay que recordar que durante once años no hubo preocupación de la administración anterior de poder realizar trabajos que fueran en beneficio de la mantención de estas calles y pasajes” cerró el Secpla.

El plazo para la entrega de la adquisición será de 15 días corridos a contar de la fecha de publicación en Portal mercado Público del Decreto Alcaldicio que Aprueba el Contrato.