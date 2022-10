Armada rescató a hombre en peligro de inmersión en Viña del Mar

A contar del sábado 29 de octubre y hasta el 1 de noviembre estará vigente el aviso de marejadas número 40 que va del año, afectando las costas del país desde el Golfo de Penas hasta Arica incluyendo el Archipiélago Juan Fernández.

El viernes 28 de octubre en horas de la tarde, en un entrenamiento de rutina que realizaba personal de Buzos Tácticos y Comandos Infantes de Marina de la Armada de Chile, en el sector de playa Los Marineros en Viña del Mar, escucharon un llamado de auxilio de un bañista, acudiendo de forma inmediata a su rescate.

El hombre de 35 años de edad se encontraba nadando cuando fue arrastrado por la corriente, lo que le impedía volver a la orilla, por lo que el personal de la Armada pudo ayudarlo y devolverlo ileso al sector del balneario.

Situación que se dio previo al aviso de Marejadas anunciado por el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, que informó sobre la condición que se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del SUROESTE.

A contar del día sábado 29 de octubre hasta el martes 1 de noviembre las costas del país se verán afectadas, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Fragata Gonzalo Concha explicó que: «a contar del día sábado 29 de octubre esperamos marejadas del suroeste desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 22:00 y 01:00 horas. Estas marejadas corresponden al aviso número 40 que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

LAS MAREJADAS LLEGARÁN A LA COSTA EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

Archipiélago Juan Fernández: Sábado 29 de Octubre (AM).

Golfo de Penas hasta Constitución: Sábado 29 de Octubre (AM).

Constitución hasta Coquimbo: Sábado 29 de Octubre (PM)

Coquimbo hasta Arica: Domingo30 Octubre (AM).

LA CONDICIÓN DE MAR SE MANTENDRÁ HASTA:

Golfo de Pena hasta Corral: Lunes 31 de Octubre

Archipiélago Juan Fernández: Martes 1 de Noviembre

Corral hasta Arica: Martes 1 de Noviembre

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.