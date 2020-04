Autoridades insisten en no usar las segundas viviendas durante el fin de semana

El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, entregaron un nuevo balance de la emergencia sanitaria que afecta al país, durante la mañana de este viernes 24 de abril.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic indicó que, “hay algunas cosas que hay que entender bien que son de contexto; tenemos aún vigente la norma sanitaria que impide el funcionamiento normal de restaurantes, de bares, de locales nocturnos, por otro lado, tenemos vigente también la norma de índole sanitaria que impide ocupar o desplazarse a una segunda vivienda y tenemos todo un dispositivo que viene desde Semana Santa implementado para controlar esas medidas que son dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. Mientras esas medidas se mantengan vigentes, yo pienso que no es un contexto para el turismo en la región. Tenemos que preocuparnos todavía de evitar los contagios, evitar las aglomeraciones en cualquiera de sus tipos y aprovecho de ser claro en decir que cualquier aglomeración de más de 50 personas, también como norma sanitaria no está autorizada y esto es simplemente para evitar los contagios y evitar tener más enfermos y por lo tanto, minimizar los fallecimientos que es lo más importante”.

Fiscalizaciones

Durante la jornada de ayer en los 17 puntos de control sanitario fueron controladas 35.303 personas, 251 buses y 15.116 vehículos. Además, se cursaron tres sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal y se efectuaron 274 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al flujo vehicular y según el reporte de las concesionarias de las principales autopistas, ayer ingresaron 20.664 vehículos y salieron de la región un total de 19.870.

Con respecto al Toque de Queda, anoche hubo 63 infractores; de los cuales 21 son de la Provincia de Valparaíso, 8 de Marga Marga, 12 de San Felipe de Aconcagua y 22 de San Antonio; de ellos, cuatro fueron detenidos por otros delitos.

Por su parte, el Intendente Regional, Jorge Martínez señaló que: “Las mismas medidas que se tomaron para Semana Santa, con los 17 puntos de control que fueron exitosísimos y que todo el mundo celebró, ya que nosotros a través de estos controles sanitarios, logramos hacer un gran bloqueo a la región y no vinieron los santiaguinos, aunque por ahí alguno se escapó, pero le estamos fiscalizando la residencia, pero en los grandes números no vinieron. Esos mismos 17 puntos de control, no solo van a estar para la semana del primero de mayo, sino que también para este fin de semana y para todos los fines de semana. Nosotros tenemos el control diario de vehículos que entran y salen de la región por todas las vías y por eso dar la tranquilidad de que las mismas medidas se van a seguir aplicando todos los días, de aquí en adelante”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, señaló que: “Actualmente se han descartado 7.433 casos sospechosos y se han confirmado 436 personas, que respecto al día de ayer tenemos siete casos nuevos”.

“Hasta la fecha se han recuperado 61 personas, por lo tanto, se han recuperado cinco nuevos casos, de los cuales, cuatro son mujeres, uno es hombre y son de las siguientes comunas; Viña del Mar 2, Villa Alemana 1, Algarrobo 1 y Valparaíso 1” agregó.

Respecto a la cantidad de fallecidos, la autoridad sanitaria indicó que “actualmente hemos tenido que lamentar el fallecimiento de ocho personas. Es por eso, que hoy tenemos que confirmar lamentablemente un nuevo fallecimiento en nuestra región que corresponden a una mujer de 46 años, de la comuna de El Quisco, funcionaria de la municipalidad de El Quisco, con antecedentes de hipertensión diabetes e hipertiroidismo. Ingresó muy grave el 22 de abril al hospital Carlos Van Buren donde, estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de este hospital y falleció lamentablemente en horas de la tarde del día de ayer”.

Además, Álvarez añadió que “esta persona se contagió a través del contacto de otro funcionario municipal que también lamentablemente falleció. Respecto a su círculo cercano, corresponden a cinco personas las cuales actualmente están todas bajo aislamiento, en buenas condiciones y en sus respectivos domicilios”.

Por otro lado, de los siete casos nuevos tenemos dos mujeres, cinco hombres, seis chilenos y un extranjero que son de las siguientes comunas; Viña del Mar 3, Concón 1, Valparaíso 1, La Calera 1 y Quillota 1.

Actualmente en Unidades de Cuidados Intensivos de nuestra región permanecen 18 personas, las cuales, se encuentran estables.