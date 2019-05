Autoridades promueven el buen trato hacia las personas en situación discapacidad a bordo del transporte público

Una campaña por el buen trato por parte de los conductores del transporte público hacia las personas con algún tipo de discapacidad, iniciaron esta mañana el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, José Emilio Guzmán; la Gobernadora de la Provincia de Marga Marga, Carolina Corti; y el director regional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Boris Rubiño; quienes se reunieron en pleno dentro de la ciudad de Quilpué junto a un grupo de representantes del gremio de los conductores en la región.

La iniciativa nació a partir del caso de Karen Núñez, joven con síndrome de Down que denunció dificultades para trasladarse entre su lugar de trabajo y su hogar, ya que los conductores no se detenían para que pudiera abordar los buses y así viajar de manera oportuna y segura.

Karen Núñez, quien también se hizo presente en la actividad, manifestó que desde que hiciera pública su denuncia, ha existido un cambio de conducta por parte de los conductores: “ahora me esperan hasta que me suba e incluso no me han cobrado pasaje”. En tanto, su hermana Erika explicó que, si bien antes los conductores no le paraban o partían antes de que ella pudiera subirse al bus, ahora la situación ha cambiado rotundamente “ella viaja sola y cuando llega a casa nos cuenta cómo fue su viaje y ahora nos ha dicho que los choferes la saludan y le dicen que se siente tranquila”.

Ahondando, además en que “Karen es más lenta que las demás personas y el subir o bajarse de la micro es un proceso que demora más, entonces se entiende que a los conductores les pueda dificultar un poco su trabajo, pero es tarea de todos ser más empáticos, no solamente con ella, sino que con todos, pero sobre todo con las personas con muletas, con sillas de ruedas, con coches, con niños o ancianos. Hay conductores que incluso se bajan del bus para ayudar, pero hay otros que simplemente pasan de largo y eso no está bien que lo hagan quienes brindan un servicio a la comunidad”.

El Seremi de Transportes, junto con agradecer a los conductores por sumarse a esta iniciativa, expresó que esta actividad era el inicio de una campaña por la inclusión “en donde nuestro principal motor son las personas, como Karen, pero no solamente ella. Su hermana nos sugirió iniciar una campaña para evidenciar la realidad de muchas personas que ven dificultadas sus acciones cotidianas, lo cual va en sintonía con el compromiso y el mandato que nos ha dado el Presidente Piñera de anteponer el cuidado y la seguridad de las personas y en eso estamos, dando el puntapié inicial de una campaña de inclusión que esperamos se pueda multiplicar por diez mil en todas partes y que muchos se sumen, tal como ahora lo están haciendo el gremio de los conductores”.

La Gobernadora de Marga Marga, afirmó que, desde que recibieran la denuncia, inmediatamente se pusieron en contacto con la afectada y con la Seremi de Transportes para brindar una pronta solución y, por supuesto, sumarse a una campaña en pro de la inclusión: “Yo quiero agradecer a Karen que hoy sea el rostro que evidencie la discriminación que en algunos minutos sufren algunas personas en situación de discapacidad. Lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es poner atención a estas señales y lo que ha hecho el Seremi de Transportes es ponerse de acuerdo con la agrupación de transportistas y hacer evidente que este es un problema”, sentenció.

El director de SENADIS enfatizó en que las personas que viven una situación de discapacidad, además deben enfrentarse a las barreras que pone el entorno y que son las que limitan la participación efectiva de estas personas en igualdad de oportunidades, lo cual ahora estamos viendo reflejado que ocurre en el transporte público y que dificulta el acceso de estas personas a sus trabajos o sus hogares”. Agregó además que se coordinará para junio una capacitación para el gremio del transporte “que sea desde la perspectiva del derecho y evolución del concepto de discapacidad para generar la conciencia que nos falta, ya que hoy debemos avanzar hacia un modelo de sociedad más inclusiva donde todas y todos debemos trabajar rompiendo mitos y prejuicios y eliminando todo tipo de barreras que restrinjan y limiten la participación en igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad”.

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte Terrestre, Oscar Cantero, junto con lamentar la situación ocurrida y agradecer la valentía de Karen de denunciar la situación, manifestó la voluntad del gremio para ser más inclusivos, argumentando que “así como acá hubo un hecho lamentable que reconocemos, también existen conductores que muchas veces ayudan a las personas en situación de discapacidad”. Agregó además que el gremio iniciará una campaña interna en todos los terminales de buses “para que este tipo de hechos como lo que le ocurrió a Karen, definitivamente no vuelvan a suceder y que esto también sirva para que los pasajeros sean más empáticos y no utilicen el asiento preferencial”.

Finalmente, tanto autoridades como conductores y afectados coincidieron en la inserción de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos es tarea de todos.

Ley de inclusión laboral

Desde 2018, la Ley de Inclusión Laboral promueve y obliga la inclusión al mundo del trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado. En concreto, los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas en esta condición.

En este contexto, según datos proporcionados por el SENADIS, hasta marzo de 2019 en la Región de Valparaíso se registraban 897 personas discapacitadas contratadas. Asimismo, son 160 empresas con relación laboral vigente con personas en situación de discapacidad.