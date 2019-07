Catemu, Panquehue y LLay Llay postularán al programa Comuna Energética

Seremi de Energía invita a todos los municipios de la región a sumarse a mejorar su gestión energética.

En la Biblioteca Municipal de Catemu, se reunieron el seremi de Energía, Gonzalo Le Dantec, junto a los alcaldes de Catemu, Boris Luksic y Panquehue, Luis Pradenas, además del SECPLA de LLay LLay, Pablo Vergara, en representación del alcalde, con la finalidad de coordinar su incorporación al programa Comuna Energética del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética.

El programa Comuna Energética está orientado a darle ímpetu a la gestión y acción local energética, apoyando técnica y financieramente la planificación e implementación de proyectos energéticos levantados desde las comunidades en materias de eficiencia energética y energías renovables.

“Hoy se suman los alcaldes de estas tres comunas para poder seguir el camino planteado por el Presidente Sebastián Piñera, que es dirigirnos hacia una comuna que sea amigable energéticamente, con desarrollo sostenible y de la mano de las comunidades”, indicó el seremi Le Dantec.

A lo que agregó “los alcaldes son los mejores representantes de sus comunidades, por lo que sabemos que ellos hoy están comprometidos con el medio ambiente y sus comunidades. Buscamos que los municipios mejores su gestión energética dándole más énfasis a los proyectos levantados desde la comunidad, explotando el potencial de cada comuna y concientizando a la ciudadanía en cuanto al tema energético en general y hacia un comportamiento de consumo responsable y participativo” detalló el seremi de Energía.

La reunión contó con una presentación detallada de como los municipios pueden generar una agrupación para postular al programa Comuna Energética, además de informarse sobre los tipos y financiamiento para proyectos de eficiencia energética y de energía renovable que se podrían ejecutar en sus comunas.

Frente a esto el alcalde de Catemu destacó que hace bastante tiempo está trabajando en el tema energético en conjunto con Panquehue y Llay Llay “sabemos que la materia energética en Chile hay que mejorar la de alguna u otra forma, por lo tanto el trabajo local es muy importante”.

“La posibilidad ahora, a través de la Seremía, que nos ayude y nos coopere con la agencia para efectos de lograr una asociatividad entre estas tres comunas y poder presentar proyectos, primero de diagnóstico y luego de soluciones que podríamos tener de cambio energético, lógicamente que es bienvenido. Así que no me queda más que agradecer al Seremi Gonzalo Le Dantec, la posibilidad de poder trabajar juntos. No es la única iniciativa que hemos tenido entre las tres comunas, por lo tanto se va a hacer fácil y fluido trabajar juntos y además poder involucrar a los privados” agregó el alcalde Boris Luksic.

Finalmente, Luis Pradenas, alcalde de Panquehue destacó “para mí como alcalde es muy importante formalizar esta alianza con otras municipalidades junto a la seremi de Energía, con el fin que seamos una comuna energética, ojala con energía renovable, que sirva para la propia economía y se logré cambiar la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo que veníamos haciendo hace mucho tiempo y por lo mismo yo creo que de la mano con la seremi de Energía, va avanzar mucho más rápido”.

“Como alcalde tengo gran interés en potenciar proyectos de ahorro energético, somos una comuna con sello ambiental y por lo tanto, existe el compromiso de toda una comuna, en poder sumarse por el bien de nuestras comunidades” finalizó Pradenas.

Para los Municipios de la Región de Valparaíso que quieran tener más información del programa y conocer como postular, se invita a ingresar a la siguiente web http://www.minenergia.cl/comunaenergetica/ o contactar directamente a la seremi de energía regional.