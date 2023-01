EFE Valparaíso inicia obras de accesibilidad universal en estación Quilpué y Estación Villa Alemana

Proyecto considera instalación de ascensores, ampliación de andenes e instalación de cubiertas, entre otras medidas.

Junto a representantes de agrupaciones con discapacidad y autoridades, EFE Valparaíso oficializó, en terreno, el comienzo de las obras para dotar de accesibilidad universal las estaciones Quilpué y Villa Alemana. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso y tránsito para todos los pasajeros, facilitando un desplazamiento autónomo y seguro, especialmente a las personas en situación de discapacidad y personas mayores.

En ambas estaciones se instalarán cuatro ascensores, dos para el acceso desde el exterior y dos para el desplazamiento interior. También se ampliarán los andenes para una mejor circulación de los usuarios y se incorporarán cubiertas que protegerán de lluvia y sol, entre otras intervenciones de infraestructura. Así lo explicó en terreno, el Gerente General de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, indicando que el proceso constructivo se desarrollará progresivamente con el fin de mantener operativas ambas estaciones durante las obras, con trabajos por zonas para minimizar el impacto a los pasajeros y la comunidad.

La inversión en esta etapa del proyecto supera los $5.000 millones y el plazo de ejecución es de 16 meses. Forma parte del plan integral de accesibilidad universal de EFE Valparaíso, iniciado con la instalación de ascensores en Estación Peñablanca y la posterior adecuación de las 20 estaciones que incluyó instalación de huella podotáctil, pasamanos de doble altura, bancas accesibles y otras mejoras; iniciativas que, en su diseño, contaron con la importante participación de organizaciones de personas con discapacidad y de adultos mayores de ambas comunas.

Al respecto, el Presidente del Consejo de discapacidad de Quilpué indicó que “eso nos enorgullece un poco, porque fuimos partícipes en una primera etapa para que se diseñara, para que se pensara cómo iban a quedar los accesos en el metro para que las personas que van a usar el servicio lo usen sin ningún problema”.

“Es un momento muy importante, ya que es un sueño anhelado por mucho tiempo. Esto nos va a traer un gran beneficio, no solo para la comunidad sino para todos los discapacitados, es un gran avance todas las obras que se están haciendo a lo largo del tendido ferroviario”, expresó Juan Real, de la Asociación de personas Ciegas.

Por su parte, Manuel Gatica, dirigente de la Agrupación de personas sordas de Marga Marga reconoció el rol de las personas con discapacidad en esta iniciativa. “Estoy feliz y todos los invitados están igualmente felices. Gracias por esta iniciativa, a los líderes a las personas en situación de discapacidad tenemos esto, accesibilidad en todo sentido de la palabra,

creemos que esto beneficia a todos, con actitud positiva estamos viendo esto para mejorar la calidad de vida como ciudadano en situación de discapacidad y en general.”

Durante la actividad en Estación Quilpué, la alcaldesa Valeria Melipillán destacó la ejecución del proyecto. «Estamos muy contentos ya que es muy esperado este inicio de obras. La verdad es que la accesibilidad universal, es una necesidad, es una demanda muy sentida de la comunidad de Quilpué y sobre todo en esta estación donde hay mucho flujo de personas y donde, de manera permanente, los vecinos y vecinas me manifiestan a través de distintos medios que se requieren mejoras en la estación. Agradecemos la voluntad de EFE, el trabajo que han realizado para, por fin, materializar este sueño. La accesibilidad universal va a permitir el desplazamiento en condiciones más seguras y adecuadas de personas que tienen alguna diversidad funcional y, por otro lado, la mejora general de la estación donde va a haber un techo y las condiciones de espera van a ser mucho mejores de lo que actualmente ocurre, así que estamos muy contentos”.

En la Estación Villa Alemana, la alcaldesa Javiera Toledo, manifestó la importancia de la accesibilidad universal para toda la comunidad. “Son las barreras las que generan que las personas no tengan derecho al desplazamiento o al desarrollo humano que ameritan en las ciudades y en el campo”. En este sentido, expresó que “no podemos más que sentir alegría por este pie inicial de la obra que tendrá accesibilidad universal para una estación céntrica de nuestra comuna como es Villa Alemana. Para nosotros y nosotras como municipio transformador, EFE es una aliado estratégico, trabajamos distintas temáticas en conjunto y lo que se va a construir el día de hoy viene a sumarse a distintas estrategias que tenemos en nuestra comuna en temáticas de inclusión, como pictogramas en pasos de cebra y semaforización, pictogramas las distintas instituciones públicas, etc. Estamos muy contentos, muy agradecidos y esperamos que la obra se pueda ejecutar con mucho éxito, sabemos todas las complicaciones que tiene, pero sabemos que si trabajamos en conjunto lo vamos a sacar adelante”.

Para María Teresa Iturbe, Presidenta del Centro de Discapacitados Físicos de Villa Alemana y que participó activamente en el proceso de participación ciudadana, el comienzo de las obras es una muy buena noticia. “Esto va a ser maravilloso para nosotros, porque realmente estábamos muy dejados en cuanto a la locomoción. Es un buen adelanto, como ya se hizo en Peñablanca donde no tenemos ningún problema. Y ahora Quilpué y Villa Alemana van a quedar igual, así que se agradece todo y esperamos que salga luego y poder conocerlo”. Patricio Otoya, de la misma organización indicó que “encuentro que esta iniciativas de poner ascensores es un avance totalmente positivo y fructífero para tantas personas que se manejan en sillas de rueda, scooter o coches. Va a ser un beneficio totalmente, 100%, seguro; para el acceso norte o sur va a ser mucho más amigable poder contar con estos ascensores que se van a construir aquí en Villa Alemana”.

En ambas estaciones, la diputada Carolina Marzán, integrante de la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad de la Cámara, conoció en terreno los detalles del proyecto. “Valoro que EFE Valparaíso ya esté iniciando las obras para que sus estaciones mejoren las condiciones de acceso y tránsito, cumpliendo con normas de accesibilidad universal. Esto es un acto de justicia que, sin duda, la comunicad agradecerá y que va de la mano con un cambio cultural que fortalezca nuestra conciencia frente a la accesibilidad universal, que implica mejorar los entornos para hacerlos comprensibles y utilizables por todas las personas, de la forma más autónoma y natural posible.”

Durante las actividades de inicio de obras, el Gerente General de EFE, las alcaldesas de Quilpué y Villa Alemana, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y Diputada Carolina Marzán, junto a representantes de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y dirigentes de las organizaciones sociales, pudieron constatar que en ambas estaciones ya se realizó la instalación de faenas por parte de la empresa constructora.

Además, se informó que se informará periódicamente sobre el avance del proceso constructivo, así como también de las eventuales modificaciones transitorias que puedan producirse al interior de las estaciones o en el entorno mientras se ejecutan las faenas, confirmando que seguirán en funcionamiento durante las obras.