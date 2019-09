Emprendedora y artista mapuche de Quilpué representará a la V región en la Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas 2019

Acompañada por la Gobernadora de la Provincia de Marga Marga, Carolina Corti, la Core Elizabeth Arévalo y profesionales del SERNAMEG; la seremi de la Mujer y la Equidad de género de Valparaíso, Valentina Stagno, visitó a

La señora Irma Catepillán Guinao, fue seleccionada por segundo año consecutivo para participar en la Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas 2019 que se realizará en la Plaza de la Constitución de Santiago el próximo 4, 5 y 6 de septiembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena.

Irma es mapuche, tiene 71 años y desde muy pequeña se ha dedicado a tejer. De su madre aprendió a tejer con palillos y de su abuela la técnica del telar María y del Wuitral Mapuche, arte que siempre realizó para regalar o confeccionar prendas para su familia, pero que tras las vueltas de la vida le permitieron tener su microempresa.

“Comencé haciendo cosas para regalar, pero cuando me separé hace 28 años, me di cuenta de que no tenía donde trabajar, no sabía hacer nada solo aseo porque me casé muy jovencita, crié a mis tres hijos y solamente estaba en la casa. Un día le dije a una amiga que no sabía qué hacer, y ella me dijo que venda mis tejidos. En un principio no me tenía fe, pero lo intenté y así empecé. Fue un proceso rápido porque a la gente le gustó mucho mi trabajo y diseños. Me comenzaron a invitar a desfiles y me empecé a hacer conocida”, expresó.

Gracias a sus particulares creaciones y a su innovadora propuesta de llevar la técnica del telar mapuche a prendas de vestir femenina, la señora Irma Catepillán ha sido nuevamente seleccionada para representar a la Región de Valparaíso, junto a 3 emprendedoras de la Provincia de Rapa Nui. Oportunidad y espacio que agradeció, ya que permitirá fomentar su emprendimiento y dar a conocer su cultura.

“Quien creó esta feria hay que darle las gracias, porque no siempre tenemos estas instancias tan importantes para que los pueblos originarios podamos mostrar nuestros productos, nuestro arte y que la gente conozca sobre nuestra cultura. Ser seleccionada por segundo año consecutivo para mi es un honor y una gran responsabilidad, porque además de dar a conocer y vender nuestros productos, para mí lo más importante es poder entregar un pedacito de nuestra historia y de nuestra cultura a las personas, porque ese es el sentido de cada una de mis creaciones”, detalló.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno, destacó el trabajo y emprendimiento de la señora Irma Catepillán, el que gracias a su innovación le permitió participar de esta Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígenas 2019, espacio creado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, para que las emprendedoras indígenas del país pertenecientes a los 9 pueblos originarios reconocidos por ley puedan comercializar, exhibir sus productos y asociarse entre emprendedoras.

“Nosotros como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género estamos trabajando en el eje autonomía económica de las mujeres y en este caso en particular estamos destacando no solamente la cultura ancestral de Chile, si no a empresarias que tengan propuestas que son absolutamente innovadoras y competitivas en el mercado” señaló la seremi.

La gobernadora de la Provincia de Marga Marga, Carolina Corti, destacó el trabajo y experiencia de Irma señalando que se coordinarán acciones que permitan fomentar los emprendimientos de la provincia. “A partir de esta visita hemos generado la idea de poder realizar un desfile de emprendedoras, liderados por la señora Irma; porque tiene mucha experiencia, ha recorrido el país y ha participado en múltiples exposiciones. Esta clase de trabajos hay que difundirlas aún más, sobre todo porque se trata de emprendedoras que a pulso han logrado el éxito que hasta hoy día tienen.

Por su parte la CORE de la Provincia de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo, valoró el trabajo realizado por Irma el que le permite trasmitir su historia como representante del pueblo mapuche. “Ella al igual que otras tres representantes de Rapa Nui son las seleccionadas de la región para la Expo Feria Mujeres Emprendedoras Indígena 2019, la que será una instancia importante que permitirá que todas las emprendedoras indígenas compartan su arte, traspasen su cultura; y por sobre todo la diversidad cultural de nuestro país”.