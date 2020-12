Rodrigo Mundaca y Aldo Valle son los nuevos candidatos a gobernador regional

Una escasa participación de electores y una falta de conocimiento del nuevo cargo de Gobernador Regional, que será el nuevo cargo que se elegirá en abril de 2021, se desarrollaron las primarias para elegir a los candidatos de las coaliciones para las próximas elecciones, que serán junto a las municipales.

Pasadas de las 18 horas, y con el cierre de las mesas de la región, comenzó el conteo de votos y donde en el pacto “Unidad Constituyente” ex Nueva Mayoría daba como ganador, en los primeros boletines, al ex consejero regional Christián Mella (DC), pero a horas después dieron como triunfador al abogado y ex rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle Acevedo, quién con el 51,96% de los votos emitidos obtuvo el cupo de candidato a gobernador, en contra el 48,04% de Mella.

En el pacto del Frente Amplio, se consagró el activista y vocero del Movimiento de Defensa por el acceso al agua, tierra y la protección del Medio Ambiente, Rodrigo Mundaca, obteniendo el 63,92%, desplazando a la ex consejera regional Nataly Campusano (29,44%) y Juan Carlos García (6,63%).

Baja participación

Una baja participación ciudadana y falta de información se notó desde primeras horas de las elecciones, ya que solamente hubieron electores adultos que ejercieron este proceso y no hubo participación de jóvenes en los locales de votación.

En cifras del Servicio Electoral, solamente participaron 55.666 personas , que en comparación del Plebiscito del 25 de octubre, que se registro un total de 850.114 personas, dejando un total de 79,44% de baja presencia electoral en la región, que es preocupante para las próximas elecciones del 11 de abril, donde se eligirán al nuevo gobernador regional, alcaldes y concejales de las comunas de la región.