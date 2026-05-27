Equipos de salud se preparan para el histórico y progresivo traslado al nuevo Hospital Provincial Marga Marga

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El plan, encabezado por el Hospital de Quilpué y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, considera un amplio despliegue logístico y técnico para garantizar la seguridad de pacientes y funcionarios en este hito de la salud pública.

El proceso de traslado hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga avanza a través de un trabajo planificado, coordinado y orientado a resguardar la continuidad de la atención, la seguridad de los pacientes y el acompañamiento de los equipos durante cada etapa del proceso. Para abordar los desafíos operativos y técnicos que implica una transición de esta envergadura, el Hospital de Quilpué y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca encabezaron una importante reunión de planificación con toda su red asistencial.

De esta manera, tanto los hospitales comunitarios como los de alta complejidad, junto a la red SAMU, se sumaron de manera activa al desafío del cambio al nuevo establecimiento de salud, estableciendo como prioridad un traslado seguro tanto para los funcionarios como para los usuarios.

Como explica Alejandra Ramos, Subdirectora de Gestión del Cuidado y Coordinadora del Plan de Traslado, este salto cualitativo representa pasar de una superficie de 5 mil a 75 mil metros cuadrados, lo que implica un proceso de gestión integral y progresivo que va mucho más allá de un cambio de edificio. “Tenemos un rol fundamental en la continuidad de la atención, por lo que el traslado es de todos los funcionarios y de todas las Subdirecciones, a mí me corresponde ordenar. El principal desafío es lograr la cohesión de todo el equipo para que esto sea un éxito”, añadió la profesional de la enfermería.

Respecto de los desafíos de la mudanza, Jimmy Walker Vergara, Director del Hospital de Quilpué, manifestó que el traslado seguro de los pacientes está garantizado por la presencia de equipos altamente capacitados. Detalló que el reto principal “es adaptarnos a una nueva casa, con nuevos espacios, con nuevos diseños de flujo, y eso requiere tiempo, requiere capacidad organizativa que la estamos construyendo, cambios culturales, y esos son procesos que tienen su tiempo y que hay que estar allí para que se vaya produciendo la transformación”.

El directivo aseguró además que el proceso es liderado por el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, contando con el apoyo de los Establecimientos Autogestionados en Red (EAR) como el Hospital Dr. Gustavo Fricke y el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, además de los hospitales comunitarios. Asimismo, destacó que otro de los desafíos será la entrega del actual espacio que ocupa el Hospital de Quilpué a la municipalidad y otros organismos para continuar utilizándolo en beneficio de la salud local.

En la fase actual de habilitación, además de la gestión de las autorizaciones sanitarias correspondientes, los equipos trabajan en la instalación de equipamiento, insumos, mobiliario, pruebas operativas, capacitaciones y la afinación del Plan de Traslado. Sandra Torres, Jefa del Equipo de Puesta en Marcha, detalló que ya comenzó el traslado físico de las áreas de Ingeniería Operativa y de la Unidad de Informática, y que próximamente se sumará la Inspección Técnica de Obra y Equipos Médicos Industriales. “Eso significa que ya comenzamos a poblar las áreas que son de especialidades de las ingenierías y la próxima semana se cambia el equipo de Puesta en Marcha del Hospital de Quilpué a dependencias transitorias del nuevo edificio. Las especialidades le dan vida y ‘estresan’ al edificio, luego las áreas administrativas, atención abierta y atención cerrada, finalmente y posterior a todo el proceso de autorización sanitaria, que ya está en pleno desarrollo”, detalló.

Siguiendo las directrices del Ministerio de Salud, el traslado se ejecutará en cinco fases progresivas. La fase 1 contempla el movimiento de los servicios de apoyo crítico y operativo. La fase 2 abarcará las áreas administrativas, directivas, laboratorios e imagenología. La fase 3 considerará la atención abierta y de apoyo diagnóstico, como consultas ambulatorias y farmacia. Finalmente, las fases 4 y 5 completarán el proceso con el traslado de hospitalización, unidades críticas, pabellones quirúrgicos y la Unidad de Emergencia.

La moderna infraestructura del nuevo Hospital Provincial Marga Marga contempla una superficie edificada de 76.005 m2 distribuidos en 8 pisos, un nivel de aisladores sísmicos y un helipuerto. El complejo incluirá además una base SAMU Marga Marga y un Centro de Atención Abierta de cuatro niveles. Con 282 camas y 10 pabellones, el establecimiento iniciará sus funciones en modalidad espejo respecto a las prestaciones actuales del Hospital de Quilpué, pero con una mayor capacidad de resolución y espacios dignos para funcionarios, pacientes y sus familias.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.