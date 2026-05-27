Actores del agro coordinan acciones urgentes para la regularización de derechos de agua en la Región de Valparaíso

Cargando... Cargando...

A menos de un año del vencimiento del plazo legal para regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas, actores públicos, privados, académicos y del sector agrícola regional coordinaron acciones para informar y acompañar a las Organizaciones de Usuarios de Agua de la Región de Valparaíso en este proceso clave para la seguridad hídrica y el desarrollo productivo del territorio.

Con el objetivo de coordinar acciones urgentes frente al proceso de regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas y fortalecer el funcionamiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) de la Región de Valparaíso, se realizó un Comité Extraordinario convocado por el programa Transforma Gestión Hídrica, reuniendo a diversos representantes del sector público, privado, académico y agrícola regional, para avanzar en una estrategia conjunta ante este desafío clave para el territorio.

La jornada contó con la participación del Seremi de Agricultura, directores regionales de servicios como la Dirección General de Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Riego (CNR) e INDAP, además del decano de la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), representantes de Corfo, Codesser, del Gobierno Regional y de los Comités Gestores de distintos territorios de la región.

Durante el encuentro se abordó la urgencia de avanzar en la regularización de los derechos de aprovechamiento de agua, considerando que el plazo establecido por la normativa vigente vence en abril de 2027. En ese contexto, los asistentes coincidieron en la necesidad de generar una estrategia coordinada para informar y acompañar a las OUA y usuarios que aún no han iniciado o concluido este proceso.

Uno de los principales focos del comité fue analizar mecanismos para reducir las brechas de información existentes, especialmente considerando que muchas organizaciones y usuarios enfrentan dificultades administrativas, técnicas y de acceso a orientación especializada.

Considerando este escenario, recientemente el Programa Transforma Gestión Hídrica ejecutó una consultoría que abordó a 100 Organizaciones de Usuarios de Agua de la Región de Valparaíso, cuyo objetivo fue identificar acciones prioritarias para fortalecer su funcionamiento y apoyar los procesos de regularización. Como parte de este trabajo, el programa elaboró un Manual de Regularización de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, documento que busca orientar de manera clara, sencilla y expedita a usuarios y organizaciones sobre los pasos, requisitos y procedimientos necesarios para avanzar en su regularización.

Al respecto, Ricardo Astorga, gerente de Transforma Gestión Hídrica, señaló que “hoy existe una necesidad urgente de acompañar a las Organizaciones de Usuarios de Agua y a sus usuarios en este proceso de regularización, porque muchas veces las brechas no son solo técnicas o jurídicas, sino también de información y acceso a orientación clara. Como programa Transforma Gestión Hídrica hemos trabajado directamente con 100 OUA de la región para identificar esas necesidades y generar herramientas concretas, como este manual, que busca facilitar y hacer más expedito un proceso que es fundamental para la seguridad hídrica y el futuro productivo de la Región de Valparaíso”.

El manual se encuentra disponible de forma gratuita en el sitio web del programa: www.perhidricovalpo.cl. El propósito de este trabajo colaborativo es fortalecer la gestión hídrica regional y evitar que usuarios y organizaciones queden fuera del marco regulatorio una vez cumplido el plazo legal, situación que podría afectar el desarrollo productivo y la seguridad hídrica del sector agroalimentario regional.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.