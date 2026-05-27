Municipalidad de Valparaíso abre convocatoria al Fondo de Iniciativas Culturales FICVAL 2026 con $250 millones

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La iniciativa busca fortalecer el ecosistema cultural y creativo local mediante el financiamiento de proyectos impulsados por organizaciones sin fines de lucro en la comuna.

La Ilustre Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural, anunció la apertura de la convocatoria al Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso (FICVAL) 2026. Este programa concursable tiene como propósito potenciar el trabajo de diversas organizaciones sociales de la comuna mediante el financiamiento de iniciativas que promuevan los derechos culturales, la inclusión y la diversidad.

Con un presupuesto total asignado de $250 millones, el fondo apunta especialmente a ampliar el acceso y la participación cultural de los habitantes de la comuna, con un enfoque prioritario en niños, niñas y adolescentes.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la relevancia de este fondo concursable para el desarrollo local: “Con el lanzamiento del FICVAL 2026 queremos seguir fortaleciendo el enorme trabajo que realizan organizaciones y comunidades en los distintos territorios de Valparaíso. Entendemos la cultura como un derecho y como una herramienta fundamental para construir una ciudad más justa, segura, participativa y cohesionada. Este fondo busca precisamente acompañar y potenciar esos proyectos que, desde los barrios, hacen de Valparaíso una ciudad viva, creativa y diversa.”

Podrán postular todas aquellas organizaciones que posean domicilio en la comuna de Valparaíso, cuenten con personalidad jurídica vigente y no registren rendiciones de cuentas pendientes con el municipio porteño. Entre las entidades convocadas se encuentran juntas de vecinos, centros culturales, corporaciones, asociaciones, comunidades indígenas y sindicatos sin fines de lucro.

La convocatoria dispone de tres líneas de financiamiento específicas: Iniciativas Emergentes, con montos que alcanzan hasta los $3.500.000; Iniciativas Consolidadas, que oscilan entre $5.000.000 y $7.000.000; e Iniciativas Colaborativas, orientadas a redes de organizaciones, con un tope de financiamiento de $8.000.000. Los proyectos postulados deben enmarcarse en las áreas de Formación, Difusión y Exhibición, Programación en Espacios Culturales o Desarrollo Artístico.

Las postulaciones se realizarán de manera digital a través del sitio web oficial www.tramites.munivalpo.cl/fondos, extendiéndose el plazo desde el 26 de mayo hasta el 21 de junio a las 23:59 horas. Adicionalmente, el municipio llevará a cabo jornadas de capacitación presencial y gratuita entre el 2 y el 12 de junio para orientar a los interesados en el diseño y formulación técnica de sus proyectos.

Dichas capacitaciones se realizarán en tres sectores clave de la comuna: en el Salón de Honor del Edificio Consistorial (Condell #1490) los días 2, 9 y 12 de junio a las 17:00 horas; en Laguna Verde el 3 de junio en la Junta de Vecinos 137 Renacer Otaegui a las 17:30 horas; y en Placilla de Peñuelas el 10 de junio en la Delegación Municipal a las 18:00 horas. Para consultas o asistencia técnica directa, el municipio ha dispuesto el correo electrónico [email protected], además de atención presencial de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 horas en la oficina 110 del Edificio Consistorial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.