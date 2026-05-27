Estudiantes chilenos ganan final nacional del Concurso Puente Chino y representarán al país en China

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Mayling Olivares, en categoría de secundaria, y Joaquín Fuenzalida, en la universitaria, obtuvieron los primeros lugares del principal certamen de idioma chino mandarín.

La sede Santiago de la Universidad Santo Tomás fue el escenario de la final nacional del Concurso Puente Chino 2026, la principal competencia internacional del idioma chino mandarín para estudiantes extranjeros. Este importante certamen, que se realiza en distintos países, definió a los representantes chilenos que viajarán a China en agosto de este año para disputar la gran final mundial.

El concurso busca promover el aprendizaje del idioma chino y fortalecer el intercambio cultural entre China y el resto del mundo. Su organización estuvo a cargo de la Embajada de la República Popular China en Chile, la Fundación CLEC – Oficina Regional para América Latina y el Caribe –, el Ministerio de Educación de Chile y el Instituto Confucio Santo Tomás (ICST).

La actividad reunió a estudiantes secundarios y universitarios provenientes de distintas regiones del país, quienes compitieron a través de discursos en chino mandarín, preguntas de conocimiento sobre ese país y presentaciones artísticas inspiradas en su cultura. En la categoría secundaria, el primer lugar fue obtenido por Mayling Olivares, estudiante del Liceo San Nicolás, de la provincia de Ñuble. En tanto, la competencia universitaria fue ganada por Joaquín Fuenzalida, estudiante de odontología, alumno del ICST y oriundo de la Región de Valparaíso, quien además destacó por su interpretación musical en yangqin, un tradicional instrumento chino que aprendió de manera autodidacta.

Durante la ceremonia, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, destacó que las y los estudiantes “ya no eran solo participantes de una competencia, sino también embajadores de la amistad”, valorando cómo las nuevas generaciones están acercando la cultura china a Chile a través del idioma y las artes. Asimismo, realizó una mención especial a Joaquín Fuenzalida, señalando que “es el primer joven chileno que toca el yangqin en una competencia pública”.

Por su parte, la Rectora Nacional de la Universidad Santo Tomás, Claudia Peirano, afirmó que “hoy hemos sido testigos, a través de extraordinarias presentaciones artísticas y culturales, del creciente interés de los jóvenes chilenos por el idioma y la cultura china, así como del fortalecimiento de los lazos de amistad, entendimiento y cooperación entre Chile y China”, agregando además que “el solo hecho de haber llegado a esta final constituye ya un importante logro”.

En tanto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, felicitó a las y los participantes y al ICST, destacando que “no solo están aprendiendo un idioma o conociendo una cultura; también se están transformando en puentes entre culturas. Desde hoy son, de alguna manera, embajadores de Chile ante el mundo, embajadores de nuestra cultura y tradiciones, y tienen la responsabilidad de representarlas y transmitirlas siempre con respeto y en su mejor versión. Esto cobra aún más relevancia en una comuna como Santiago, que alberga una importante comunidad china y donde, día a día, se fortalecen los lazos culturales, comerciales y humanos entre ambos países”.

En cuanto a los resultados en la categoría secundaria, los estudiantes del Liceo San Nicolás obtuvieron el primer y segundo lugar de la competencia, con Mayling Olivares y Martina Zapata, respectivamente. El tercer lugar fue para Krishna Huenchumán, del Liceo Claudio Flores de Los Álamos, en la provincia de Arauco.

En la categoría universitaria, tras el primer lugar de Joaquín Fuenzalida, los segundos lugares fueron obtenidos por Rosa Espinosa, del Instituto Confucio UC, y Pablo Manríquez, del Instituto Confucio UFRO. Los terceros lugares recayeron en los alumnos del ICST Daniel Sepúlveda, estudiante de Enfermería de la UST, y Valentina Chamorro, estudiante de Tecnología Médica, junto a Isidora Mesa, del Instituto Confucio UC.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.