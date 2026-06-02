02/06/2026
Lo último:
ComunidadEsvalRegión de Valparaíso

Esval registra 55% de avance en renovación de red de alcantarillado en Quintero

Marcelo Andrade Saez

Las obras beneficiarán a más de 1.800 hogares de la comuna con una inversión superior a los $330 millones, reforzando el sistema de recolección y mejorando la continuidad del servicio.

Trabajadores de Esval realizando la renovación de la red de alcantarillado en Quintero.

Un 55% de avance registran a la fecha las obras que Esval está ejecutando en Quintero para la renovación de la red de aguas servidas. Este proyecto, que considera una inversión superior a los $330 millones, beneficiará a más de 1.800 hogares de la comuna.

El subgerente zonal de Esval, Víctor Pimentel, destacó la importancia de estas obras. “Estamos reforzando nuestro sistema de recolección y modernizando la infraestructura en la zona, lo que nos permite, además, acompañar el crecimiento futuro de Quintero. Con esta iniciativa, elevaremos la seguridad del servicio, resguardamos el medioambiente y aportamos calidad de vida a miles de familias”, señaló Pimentel.

Operario de Esval trabajando en la instalación de una cámara de inspección para la red de alcantarillado.

El ejecutivo recalcó la relevancia de la participación comunitaria en el cuidado del sistema. “Estas inversiones y obras que desarrollamos son muy relevantes para optimizar nuestra operación, pero tan importante como eso es el buen uso del alcantarillado por parte de la comunidad, evitando descargar desechos que pueden afectar su normal funcionamiento”, añadió.

Los trabajos consisten en la renovación de 400 metros de la red de alcantarillado en calle Viña del Mar, entre Claudio Vicuña y Lazo, y en un tramo del camino de Quintero a Ritoque. Además, el proyecto contempla la construcción de cámaras de inspección y la posterior reposición de los pavimentos intervenidos.

Zona intervenida por obras de Esval en Quintero, mostrando la reposición de pavimento.

Para la ejecución de este proyecto, Esval coordinó con la Municipalidad de Quintero un plan de desvíos de tránsito debidamente señalizados. Se estima que las obras finalizarán en julio de este año.

¿Te sirvió esta información?
Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

Compartir:

Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

También te puede gustar

Club Deportivo “Tres Estrellas” cumplió 50 años de existencia en Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez

350 soluciones habitacionales se entregarán en la provincia de Quillota

Marcelo Andrade Saez

Con nuevo recorrido se realizará en Viña del Mar segunda fecha de las Cicletadas Familiares 2015

Marcelo Andrade Saez

Deja un comentario

Política Editorial | Correcciones | Código de Ética

© 2013 - La Opinión Online. Todos los derechos reservados.
Una marca de SoloMultimedios SpA | Director General: Marcelo Rodrigo Andrade Saez.

La Opinión Online está en Mastodon