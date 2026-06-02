Esval registra 55% de avance en renovación de red de alcantarillado en Quintero

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Las obras beneficiarán a más de 1.800 hogares de la comuna con una inversión superior a los $330 millones, reforzando el sistema de recolección y mejorando la continuidad del servicio.

Un 55% de avance registran a la fecha las obras que Esval está ejecutando en Quintero para la renovación de la red de aguas servidas. Este proyecto, que considera una inversión superior a los $330 millones, beneficiará a más de 1.800 hogares de la comuna.

El subgerente zonal de Esval, Víctor Pimentel, destacó la importancia de estas obras. “Estamos reforzando nuestro sistema de recolección y modernizando la infraestructura en la zona, lo que nos permite, además, acompañar el crecimiento futuro de Quintero. Con esta iniciativa, elevaremos la seguridad del servicio, resguardamos el medioambiente y aportamos calidad de vida a miles de familias”, señaló Pimentel.

El ejecutivo recalcó la relevancia de la participación comunitaria en el cuidado del sistema. “Estas inversiones y obras que desarrollamos son muy relevantes para optimizar nuestra operación, pero tan importante como eso es el buen uso del alcantarillado por parte de la comunidad, evitando descargar desechos que pueden afectar su normal funcionamiento”, añadió.

Los trabajos consisten en la renovación de 400 metros de la red de alcantarillado en calle Viña del Mar, entre Claudio Vicuña y Lazo, y en un tramo del camino de Quintero a Ritoque. Además, el proyecto contempla la construcción de cámaras de inspección y la posterior reposición de los pavimentos intervenidos.

Para la ejecución de este proyecto, Esval coordinó con la Municipalidad de Quintero un plan de desvíos de tránsito debidamente señalizados. Se estima que las obras finalizarán en julio de este año.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.