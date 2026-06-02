Ciclo de cine chileno gratuito regresa a La Ligua con Daniel Muñoz y “Me rompiste el corazón”

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El Centro Cultural Quilpué Audiovisual, en colaboración con la Municipalidad de La Ligua, presenta un ciclo de cuatro películas nacionales con conversatorios y entrada liberada durante todos los jueves de junio.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual, junto a la Municipalidad de La Ligua, trae nuevamente un ciclo de cine chileno gratuito para toda la comuna, cumpliendo su quinto año consecutivo en el compromiso de difundir la cinematografía nacional en la Región de Valparaíso.

El ciclo consta de cuatro películas aptas para todo público, las cuales se exhibirán los jueves 4, 11, 18 y 25 de junio a las 17:00 horas en el Centro Cívico La Ligua, ubicado en calle Polanco #05.

Esta iniciativa forma parte de la Cartelera Anual de Cine Chileno de Quilpué Audiovisual, financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Al finalizar cada proyección, se realizarán conversatorios con la participación de directores, actores y actrices, abriendo espacios para el diálogo y la reflexión sobre la cinematografía nacional y las temáticas abordadas en cada film.

Chandra Espinoza, encargada de comunicaciones de Quilpué Audiovisual, comentó: “Volver a La Ligua siempre es un agrado. Es una comuna que cada año recibe al cine nacional con los brazos abiertos, buscando ser parte y conocer las nuevas producciones cinematográficas, por lo que nos alegra volver a La Ligua con películas que sabemos serán de gran interés para toda la comunidad”.

Cine Chileno en La Ligua

La primera función será el jueves 4 de junio con la proyección de Me rompiste el corazón, del director Boris Quercia. La jornada contará con la presencia del actor Daniel Muñoz, quien participará en un conversatorio para hablar sobre la película y su experiencia en ella.

El largometraje narra la historia de amor entre Roberto Parra y la Negra Ester, ambientada en el Chile marginal de mediados del siglo XX. A través de la música, poesía y tradición, recorre los bares, puertos y burdeles de San Antonio, Valparaíso y Santiago, donde se forjó la cueca chora.

El jueves 11 se proyectará el documental Delfina: ¡Cállese, apúrese y no se luzca!, del director Ricardo Carrasco. Este documental reconstruye la vida de una mujer que rompió moldes, desafiando la moral de su tiempo, ofreciendo un retrato íntimo sobre la vejez, el arte y la inquebrantable voluntad de ser uno mismo.

El jueves 18 será el turno de La corazonada, dirigida por Diego Soto. La película cuenta la historia de Nieves, una mujer de 60 años que administra un balneario y cuya vida cambia al enamorarse de un cliente, explorando el amor desde la perspectiva de las personas mayores.

El ciclo concluirá el jueves 25 con la función de Lo que no se dijo, dirigida por Ricardo Valenzuela y ganadora del premio a Mejor Película en el 18° Festival de Cine Chileno, FECICH. Esta comedia dramática aborda la llegada de la telefonía celular a las zonas rurales de Chile, centrada en Margarita, una ambiciosa vendedora de celulares que recorre zonas rurales.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.

Para más detalles sobre la programación, los interesados pueden visitar www.quilpueaudiovisual.cl y las redes sociales @ccquilpueaudiovisual.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.