TVN inicia casting para MasterChef Chile buscando talentos culinarios amateurs

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La cocina más famosa del mundo comienza su proceso de selección en Chile, invitando a todos los aficionados a postular a través de TVN.cl.

TVN ha abierto oficialmente el primer casting digital para MasterChef Chile, marcando el inicio del proceso de selección de los cocineros amateurs que formarán parte de la nueva versión local del exitoso programa internacional. Próximamente, el show llegará a las pantallas de la señal pública, buscando al próximo MasterChef Chile.

Los interesados ya pueden postular a través de TVN.cl, completando un formulario y enviando un video para convertirse en uno de los participantes. El anuncio invita a los chilenos a atreverse a cumplir su sueño, declarando: “La cocina más importante del mundo vuelve a encenderse. Buscamos a los mejores cocineros amateurs de Chile. Si la cocina es tu pasión, si quieres ser el nuevo MasterChef Chile, tu momento es ahora. Inscríbete en TVN.cl y haz que tu talento cambie tu vida para siempre. Vuelve lo que todo el mundo esperaba: la cocina de los verdaderos cocineros”.

Javier Goldschmied, Director de Programación de TVN, destacó la importancia de este llamado: “este es el primer llamado para encontrar a los participantes de MasterChef Chile. Sabemos que en nuestro país existe un enorme talento culinario, pero también historias de esfuerzo, perseverancia y sueños que merecen ser contadas. Queremos atraer ese talento, desde todo Chile, buscando a esos cocineros amateurs que tienen pasión por la cocina y ganas de demostrar todo lo que son capaces de hacer”, comentó.

MasterChef, reconocido por Guinness World Records como el formato televisivo de cocina más exitoso a nivel global, ha sido producido en 72 mercados, acumulando más de 700 temporadas y más de 16.000 episodios emitidos. El programa se ha consolidado como un fenómeno mundial, apreciado por millones de personas.

La llegada de MasterChef a TVN busca fortalecer la oferta de contenidos familiares, masivos y de alta calidad para el horario estelar, segmento en el que la señal ha experimentado un crecimiento significativo de audiencia, posicionándose entre lo más visto de la televisión chilena.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.