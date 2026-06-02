Más de 2.500 personas celebraron el Día del Patrimonio con EFE Valparaíso

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Viajes en tren, visitas a talleres ferroviarios, exhibiciones y actividades culturales marcaron la celebración que acercó a la comunidad a la historia y el futuro del ferrocarril en la Región de Valparaíso.

La emoción de revivir antiguos viajes en tren, la posibilidad de conocer espacios normalmente reservados para la operación ferroviaria y la oportunidad de acercar a nuevas generaciones al mundo del ferrocarril marcaron las actividades desarrolladas por EFE Valparaíso durante el Día de los Patrimonios.

Más de 2.500 personas participaron en las distintas iniciativas organizadas por la empresa durante el fin de semana, transformando estaciones, talleres y trenes en escenarios de encuentro entre la comunidad y uno de los patrimonios más representativos de la Región de Valparaíso.

Las actividades comenzaron el sábado con un emocionante viaje en el Tren del Recuerdo, que reunió a 180 vecinos y vecinas de la provincia de Quillota en un recorrido desde la antigua Estación La Calera hasta Ritoque. Durante el trayecto, los pasajeros pudieron apreciar paisajes de campo, ríos, mar y dunas, incluyendo el paso por el humedal de Mantagua, disfrutando tanto del patrimonio natural como de una experiencia cargada de recuerdos y emociones.

En el viaje convivieron experiencias del pasado —evocando paseos ferroviarios de antaño—, del presente y, por supuesto, del futuro, con el sueño cada vez más cercano del retorno del tren de pasajeros a Quillota, La Cruz y La Calera.

Ulda Sandoval, vecina de La Calera, destacó la experiencia: “maravilloso, todos mis recuerdos. Yo viajé mucho en tren de La Calera hasta Temuco, de ahí a la costa. Todos los años con mi mamá, todos los años que viaje, recuerdos, muchos. Me emocioné y mi nieta me preguntó abuela ¿Por qué estás llorando? Yo me acuerdo de aquellos tiempos cuando viajaba con su bisabuela”.

Por su parte, la pasajera Patricia Henríquez indicó que fue un viaje “maravilloso, me trajo muchos recuerdos porque mi padre era ferroviario y yo cuando chica tenía un pase y viajaba mucho en tren y hace muchos años que no lo hacía, entonces, yo le decía a mi hija, que venía con dolor de guata, que venía nerviosa, ansiosa, anoche dormí nerviosa, me levanté muy temprano, estaba muy ansiosa por este viaje. Me trajo muchos recuerdos, muy lindos recuerdos”.

Conociendo el corazón de la operación ferroviaria

Durante la jornada del sábado, la Estación Limache se transformó en uno de los principales puntos de encuentro de la celebración. Los visitantes participaron en recorridos guiados por el Centro de Mantenimiento de EFE Valparaíso, una experiencia que les permitió ingresar a espacios habitualmente reservados para el trabajo ferroviario y conocer de cerca el esfuerzo humano y técnico que existe detrás de cada viaje.

Acompañados por especialistas de EFE, los asistentes recorrieron las instalaciones donde diariamente se inspeccionan, mantienen y preparan los trenes que movilizan a miles de personas en la región. El recorrido permitió descubrir los procesos de revisión, mantenimiento y seguridad que hacen posible una operación confiable, acercando a la comunidad a una labor fundamental que normalmente permanece fuera de la vista de los pasajeros.

Asimismo, se exhibió el nuevo tren 3C, la primera de las cinco unidades que se están incorporándose a la operación del servicio Limache-Puerto. La actividad despertó gran interés entre niños, jóvenes y adultos, quienes pudieron observar de cerca este nuevo material rodante y conocer parte de las mejoras tecnológicas y de confort que marcarán el futuro del transporte ferroviario regional.

Por su parte, Bilbliometro -que cuenta con bibliotecas gratuitas en estaciones- presentó en Limache una agrupación de organilleros y chinchineros, poniendo en valor uno de los oficios más tradicionales y representativos del patrimonio cultural chileno. Además, en Puerto presentaron la obra de teatro “Una mágica víspera de carnaval”.

Una fiesta patrimonial para toda la familia

Las actividades continuaron el domingo en la Estación Puerto, donde uno de los momentos más valorados por las familias fue la apertura de las cabinas de conducción de los trenes. Niños y niñas tuvieron la oportunidad de subir al lugar desde donde diariamente se conduce el servicio, sentarse frente a los controles y conversar directamente con maquinistas mujeres y hombres de EFE Valparaíso. La experiencia permitió a los más pequeños descubrir cómo se opera un tren, conocer historias y anécdotas de quienes están a cargo de la conducción y acercarse a un oficio que ha sido parte fundamental de la historia ferroviaria del país.

La jornada también contempló una exposición de ferromodelismo y objetos ferroviarios, desarrollada con la participación de las agrupaciones AES 20 Til Til y Ferrodurmientes. Grandes y pequeños pudieron observar trenes a escala en movimiento, recorrer una muestra de piezas históricas y descubrir detalles de la evolución ferroviaria a través de elementos que forman parte de la memoria y el patrimonio del país.

La celebración concluyó con la presentación del conjunto “Las Joyas del Pacífico”, que interpretaron boleros, valses y cuecas de la tradicional bohemia porteña. La música rápidamente conquistó al público, que acompañó las canciones, cantó junto a los artistas y se sumó espontáneamente al baile, cerrando la jornada en un ambiente festivo.

Las más de 2.500 personas que participaron en las actividades desarrolladas en La Calera, Limache y Puerto reflejaron el profundo vínculo que existe entre la comunidad y el ferrocarril, reafirmando el valor patrimonial, cultural y social que el tren mantiene en la vida de la región.

A través de esta celebración, EFE Valparaíso demuestra su compromiso con la preservación y difusión del patrimonio ferroviario, promoviendo espacios de encuentro ciudadano que fortalecen la conexión entre las personas y uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de Chile, demostrando que el tren no solo forma parte de la historia de la Región de Valparaíso, sino también de su presente y de su futuro.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.