Exigen a la brevedad el nombramiento de un nuevo Seremi de Transportes

El Presidente de la Confederación del Transporte Terrestre de la Región de Valparaiso Oscar Cantero, emplazó al gobierno a nombrar lo más pronto posible a la autoridad ante la falta de locomoción colectiva y un ordenamiento vial.



Preocupado se mostró el Presidente de la Confederación del Transporte Terrestre de la Región de Valparaiso Oscar Cantero, al no tener hasta este momento, la certeza del nombre y en cuánto tiempo, asumirá el nuevo Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones en la zona.

Más aún ante la falta de microbuses en las calles, atochamiento y la baja de frecuencias que ha sido evidente, el vocero del transporte, calificó como “indispensable tener esta autoridad, para poder sentarnos a conversar con el nuevo seremi…ojalá sea pronto no pase más allá de esta semana, no hay con quién conversar “ expresó de manera enérgica el vocero.



Respecto a una posible restricción vehicular por la alta congestión “ hay que hacerla ya, no que vengan a conversar en una reunión el nuevo ministro, hay que hacerlo. Esto tampoco va solucionar el problema, hay que tener una vía exclusiva, corredores para la locomoción colectiva en ciertos horarios”.



Cantero realizó un enérgico llamado para acelerar el nombramiento de un nuevo seremi, debido al exigente momento de vive el gremio, al momento de prestar servicio que no da abasto ante la demanda de la gente.



Consultado respecto a un sistema que se aplicó por años con la facilitación de un bus dedicado al transporte escolar, Oscar Cantero no descartó el retomar este servicio gratuito.

Sin embargo, ante la falta de conductores, se hace poco viable hoy.

“Sería una buena medida, pero no sé si vamos a ser capaces ante la falta de conductores de tener ese bus escolar, por eso es importante reunirse con el eventual nuevo seremi de transportes… y porqué no , ver recorridos que no necesariamente realicen recorrido completo y atender servicio tan urgente para la gente”, comentó